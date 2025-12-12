Sieben Monate Bauzeit: Neue Lidl-Filiale in Weil der Stadt eröffnet

Ein Discounter mit mehr Verkaufsfläche: Nach dem Abriss der alten Filiale hat sich Lidl mit einem Neubau in Weil der Stadt vergrößert – und will nicht nur mit Größe punkten.

Mehr als ein halbes Jahr lang war hier eine Baustelle – seit Donnerstag hat die Lidl-Filiale im Weil der Städter Gewerbegebiet, unweit der Ortsausfahrt Richtung Merklingen, nun wieder geöffnet. Das alte Gebäude hatte das Unternehmen mit Sitz in Neckarsulm nach der Schließung im Mai abreißen lassen und mit einer nach eigenen Angaben „modernen Einkaufsstätte“ ersetzt.

Überraschend war dieses Vorgehen nicht: Schon seit Jahren hatte der Lebensmittelgigant die Weiler Filiale neu bauen wollen. Gerungen hatte man mit der Stadt aber wohl vor allem um die Parkflächen, die Lidl vergrößern wollte. Für den größeren Parkplatz ist deshalb beim Umbau auch ein nahes Bekleidungsgeschäft gewichen, dessen Grundstück ebenfalls Lidl gehört. Statt den ehemals 50 Parkplätzen ist hier künftig Platz für fast doppelt so viele Fahrzeuge, auch eine E-Ladesäule gibt es nun.

Lidl in Weil der Stadt: Mehr Einkaufsfläche, größerer Parkplatz

Und auch bei der Verkaufsfläche hat sich Lidl vergrößert: Hatte der alte Discounter noch eine Verkaufsfläche von 950 Quadratmetern, sind es jetzt 1200 Quadratmeter. Zudem soll der Neubau mit ansprechenden Materialien, breiteren Gängen, viel Platz für das Frischesortiment und einer großen Glasfront bei den Kunden punkten. Bei der optimierten Anordnung der Produkte im Markt habe man sich konsequent an die Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Wer in der neuen Filiale einkauft, kann sich künftig, so zählt es Lidl auf, zwischen rund 4300 Einzelprodukten entscheiden. Am Sortiment zeigt sich auch, dass der Trend in Richtung Bio und Vegan auch bei dieser Discounterkette längst Einzug gehalten hat: 1000 Artikel im Sortiment der Weiler Filiale sollen vegane Produkte sein, 950 von Bio-Qualität. In Weil der Stadt wurden außerdem sechs zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Wie viel Geld in das neue Gebäude investiert wurde, will Lidl auf Nachfrage unserer Zeitung indes nicht verraten.