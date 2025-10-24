Sophia Thomalla und Alexander Zverev haben auf Instagram ihr neues Familienmitglied vorgestellt. Die beiden haben nun einen Hund.
Alexander Zverev (28) und Sophia Thomalla (36) freuen sich über Familienzuwachs: Die Moderatorin teilte auf Instagram ein Bild von sich, ihrem Partner und einem Dackelwelpen. Dazu schrieb die 36-Jährige: "Zwei Hauptfiguren und einer, der sich um beide kümmert." Sie fügte mit einem roten Herz-Emoji hinzu: "Sagt Hallo zu Mishka" und verriet damit den Namen des Vierbeiners.