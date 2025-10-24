Sophia Thomalla und Alexander Zverev haben auf Instagram ihr neues Familienmitglied vorgestellt. Die beiden haben nun einen Hund.

Alexander Zverev (28) und Sophia Thomalla (36) freuen sich über Familienzuwachs: Die Moderatorin teilte auf Instagram ein Bild von sich, ihrem Partner und einem Dackelwelpen. Dazu schrieb die 36-Jährige: "Zwei Hauptfiguren und einer, der sich um beide kümmert." Sie fügte mit einem roten Herz-Emoji hinzu: "Sagt Hallo zu Mishka" und verriet damit den Namen des Vierbeiners.

Auf dem Schnappschuss sieht man Sophia Thomalla und Alexander Zverev, wie sie mit dem Hund kuscheln. Weitere Aufnahmen, die sie ihren rund 1,4 Millionen Followern präsentierte, zeigen den Tennisprofi und Mishka offenbar bei einem Nickerchen und den kleinen Hund beim Spielen.

Fans und Promis sind begeistert

Die Fans des Paares und prominente Freunde der beiden zeigen sich in den Kommentaren zu dem Beitrag begeistert von dem kleinen Dackel. Comedian Ilka Bessin (53) erklärte dort: "Oh Gott, wie süß ist der denn." Moderatorin Caroline Beil (58) und TV-Star Evelyn Burdecki (37) hinterließen Freuden-Emojis. Sängerin und Moderatorin Kim Fisher (56) fügte hinzu: "Ich flippe aus."

Tennisstar Alexander Zverev und die Moderatorin Sophia Thomalla sind seit vier Jahren ein Paar. Die beiden haben ihre Beziehung im Oktober 2021 öffentlich gemacht. Wenige Monate später traten sie im Dezember bei der Gala "Ein Herz für Kinder" erstmals offiziell als Paar auf.



