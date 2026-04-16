Sie wurde 2024 Mutter: Carolin Kebekus spricht offen über Sexleben junger Eltern

2024 wurde Carolin Kebekus erstmals Mutter. In ihrer Sendung findet die Komikerin nun offene Worte über das Sexleben junger Eltern und stellt sich die Frage: Wie schaffen Paare es überhaupt, ein zweites Kind zu zeugen?
In der neuesten Ausgabe ihrer Sendung "Die Carolin Kebekus Show" (ab dem 16. April 2026, 19:30 Uhr in der ARD Mediathek) nimmt Carolin Kebekus (45) das Liebesleben junger Eltern und den "Mental Load" unter Beschuss. Die Komikerin stellt eine Frage, die ihrer Einschätzung nach viele Paare umtreibt: Wie schaffen es Eltern angesichts von Schlafmangel und Alltagsstress überhaupt noch, ein zweites Kind zu zeugen?