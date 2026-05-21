Sheryl Crow erinnert sich an eine harte Zeit in ihrem Leben. Ausgerechnet in der Woche ihrer Trennung von Lance Armstrong wurde bei ihr Brustkrebs diagnostiziert - ein doppelter Schicksalsschlag, der ihr Leben nachhaltig veränderte.
Sheryl Crow (64) hat über eine besonders belastende Phase in ihrem Leben gesprochen, in der sich mehrere einschneidende Ereignisse überschnitten. Im Podcast "The Bobbycast" erinnert sie sich daran, dass sie ihre Brustkrebsdiagnose ausgerechnet in derselben Woche erhielt, in der ihre Beziehung zu Lance Armstrong (54) zerbrach.