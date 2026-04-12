Sie war eine Naturgewalt: Brian Krause erinnert an Shannen Doherty

Fast 20 Jahre nach dem Finale von "Charmed" blickt Leo-Darsteller Brian Krause auf die gemeinsame Zeit mit Shannen Doherty zurück. In einem Interview würdigte er seine Kollegin, die 2024 starb und heute 55 Jahre alt geworden wäre.

Fast 20 Jahre nach dem Finale der Kultserie "Charmed - Zauberhafte Hexen" blickt Brian Krause (57), der acht Staffeln lang den Wächter des Lichts Leo Wyatt verkörperte, auf die gemeinsame Zeit mit seinen Co-Stars zurück. Im Gespräch mit dem US-Magazin "People" würdigte er insbesondere das Erbe der 2024 verstorbenen Shannen Doherty (1971-2024), die am 12. April 2026 ihren Geburtstag gefeiert hätte.

Krause erinnerte sich an die Zeit vor seinem Durchbruch als Leo. Um seine junge Familie finanziell über Wasser zu halten, arbeitete er damals auf dem Bau. Sein Weg zur Rolle war dabei alles andere als gewöhnlich: Nachdem er bereits zehnmal erfolglos bei Star-Produzent Aaron Spelling für verschiedene Serien vorgesprochen hatte, war er beim Casting für "Charmed" frustriert und wütend.

Doch genau diese ungewollte Intensität beeindruckte Spelling. Noch bevor Krause sein Auto auf dem Parkplatz erreicht hatte, wurde ihm die Rolle zugesagt. Die Aussicht, mit Shannen Doherty zusammenzuarbeiten, gab ihm von Anfang an Vertrauen in das Projekt. "Alles, was Shannen anfasste, wurde normalerweise gut", erklärte Krause mit Blick auf ihren vorangegangenen Erfolg in "Beverly Hills, 90210".

Auch Serientod belastet Krause heute

Heute moderiert Brian Krause gemeinsam mit Holly Marie Combs (Piper) und ihrem TV-Sohn Drew Fuller (Chris) den Podcast "House of Halliwell", in dem sie die Episoden der Serie gemeinsam mit den Fans Revue passieren lassen. Der Rückblick auf das Ende der dritten Staffel, in der Dohertys Charakter Prue Halliwell den Serientod stirbt, fällt Krause besonders schwer.

"Es ist schwierig, das jetzt zu sehen, besonders nach ihrem Tod und angesichts der engen Freundschaft zwischen Holly und Shannen", so Krause. Er betonte, wie schmerzhaft die Parallele für Holly Marie Combs sei: Während ihre Figur Piper in der Serie um ihre Schwester trauert, muss Combs im echten Leben den Verlust ihrer besten Freundin verkraften.

"Shannon war eine echte Naturgewalt"

Shannen Doherty starb am 13. Juli 2024 im Alter von 53 Jahren nach einer langjährigen Krebserkrankung. Trotz ihrer Krankheit blieb Shannen Doherty bis zuletzt aktiv und engagiert. Krause zeigte sich tief beeindruckt davon, wie viel Energie sie in den letzten Jahren für die Fans aufbrachte. Doherty habe sogar Pläne für eine eigene "Charmed"-Convention in den USA und eine gemeinsame Lifestyle-Marke geschmiedet.

"Shannen war eine echte Naturgewalt", sagte Krause. Sie habe die Gruppe dazu inspiriert, die Verbindung zu den Fans ohne Ego und mit voller Hingabe zu pflegen. Diese Nähe zu den Zuschauern ist Krause heute wichtiger denn je - eine Einstellung, die er auch seiner verstorbenen Mutter verdankt, die ihm stets einschärfte, dass die Fans das Fundament für alles seien.