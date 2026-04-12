Sie war eine Naturgewalt: Brian Krause erinnert an Shannen Doherty

Fast 20 Jahre nach dem Finale von "Charmed" blickt Leo-Darsteller Brian Krause auf die gemeinsame Zeit mit Shannen Doherty zurück. In einem Interview würdigte er seine Kollegin, die 2024 starb und heute 55 Jahre alt geworden wäre.
Fast 20 Jahre nach dem Finale der Kultserie "Charmed - Zauberhafte Hexen" blickt Brian Krause (57), der acht Staffeln lang den Wächter des Lichts Leo Wyatt verkörperte, auf die gemeinsame Zeit mit seinen Co-Stars zurück. Im Gespräch mit dem US-Magazin "People" würdigte er insbesondere das Erbe der 2024 verstorbenen Shannen Doherty (1971-2024), die am 12. April 2026 ihren Geburtstag gefeiert hätte.