Heidi Klum macht ein überraschendes Geständnis: Die "GNTM"-Chefin hat eine "Form von ADHS". Das ermögliche ihr, sich vielen Projekten auf einmal zu widmen.











Heidi Klum (52) lebt mit einer "Form von ADHS". Das macht das Model in einem Interview mit dem "Glamour"-Magazin öffentlich. In der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung sieht sie jedoch keinen Nachteil - im Gegenteil. "Es ist meine Superpower", betont Klum. "Ich bin wegen meines ADHS sehr hyperaktiv. Ich kann tausend unterschiedliche Sachen auf einmal machen. Ich mache viele Projekte gleichzeitig und lade mir immer noch mehr auf."