Daniela Katzenberger startete ihre Karriere mit dem Traum vom "Playboy"-Shooting, und nun hegt auch ihre Tochter Sophia ganz eigene Berufspläne. Das Mädchen möchte Model werden. Läuft die Zehnjährige der berühmten TV-Blondine sogar bald den Rang ab?

Ein Leben im Rampenlicht scheint Sophia Cordalis (10) in die Wiege gelegt worden zu sein. Ihr Großvater Costa Cordalis (1944-2019) war gefeierter Schlagerstar und lieferte unvergessliche Hits wie "Anita", auch ihr Vater Lucas Cordalis (58) steht als Sänger auf der Bühne. Und ihre Mutter Daniela Katzenberger (39) ist ein TV-Star. Schon bevor sie auf die Welt kam, war die kleine Sophia ein mediales Thema: Ihre Eltern ließen Schwangerschaft und Geburt von Kameras begleiten.

Daniela Katzenberger: "Ich will das gar nicht aufhalten" Kein Wunder also, dass das Mädchen bereits eine eigene Karriere im Showbusiness verfolgt, wie in der dritten Staffel "Daniela Katzenberger" zu sehen sein wird (ab dem 21. November, freitags, 20:15 Uhr, VOX und vorab auf RTL+). Darin träumt sie von einer Modelkarriere, möchte über internationale Catwalks laufen und hat dafür auch schon fleißig trainiert. Ein Vorbild ist ihr womöglich auch Großmutter Iris Katzenberger (58, vormals Klein), die für Pia Bolte sogar schon bei der New Yorker Fashion Week lief. Die neuen Folgen der Doku-Show begleiten Sophia nun bei ihrem allerersten Model-Casting für ebendiese deutsche Designerin.

Was sagt die Katze zu dem großen Traum ihrer Tochter? "Also man merkt schon, dass das immer weiter wächst, das ist wie ein fahrender Zug. Ich kann das gar nicht mehr aufhalten und ich will das gar nicht aufhalten." Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis haben Sophia, die von klein auf an Kameras gewöhnt ist, auch schon hin und wieder mit auf den roten Teppich genommen. Beispielsweise im September zur Fashion Week in Basel, wo Sophia Ende August auf High Heels vor die Fotografen trat und damit sofort eine Debatte auslöste. Auch das Argument ihrer Mutter ("Ich kann nicht Dinkelkekse predigen und selbst die Sahnetorte fressen") sorgte für Aufregung. Dass sie ihrer Tochter nicht verbieten könne, was sie selbst mache, rief Kritiker auf den Plan.

Dank guter Noten auf den roten Teppich

Für öffentliche Auftritte scheint es im Hause Katzenberger/Cordalis auf Mallorca aber auch einige Regeln zu geben. "Wir haben gesagt, wenn sie 'nen Notendurchschnitt von 1,5 hat, darf sie noch mal mit auf'n Red Carpet", erklärte die Katze im Interview mit "RTL". "Hat sie mega geschafft!"

Sophia, die am 20. August 2015 in Worms zur Welt kam und auch schon bei der live im TV übertragenen Hochzeit ihrer Eltern im Juni 2016 dabei war, ist längst nicht das erste Promi-Kind mit Rampenlicht-Ambitionen. Etwa gewann Verona Pooths Sohn Diego (22) im Mai "Let's Dance".