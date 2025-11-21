Daniela Katzenberger startete ihre Karriere mit dem Traum vom "Playboy"-Shooting, und nun hegt auch ihre Tochter Sophia ganz eigene Berufspläne. Das Mädchen möchte Model werden. Läuft die Zehnjährige der berühmten TV-Blondine sogar bald den Rang ab?
Ein Leben im Rampenlicht scheint Sophia Cordalis (10) in die Wiege gelegt worden zu sein. Ihr Großvater Costa Cordalis (1944-2019) war gefeierter Schlagerstar und lieferte unvergessliche Hits wie "Anita", auch ihr Vater Lucas Cordalis (58) steht als Sänger auf der Bühne. Und ihre Mutter Daniela Katzenberger (39) ist ein TV-Star. Schon bevor sie auf die Welt kam, war die kleine Sophia ein mediales Thema: Ihre Eltern ließen Schwangerschaft und Geburt von Kameras begleiten.