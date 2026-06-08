Sie moderierte die Verleihung: Pink bringt ihre Familie zu den Tony Awards mit

Pink moderierte erstmals die Tony Awards - und machte ihr Debüt beim wichtigsten Bühnenpreis der Welt zum Familienmoment. Neben Ehemann Carey Hart, Sohn Jameson und Mutter Judith war auch Tochter Willow dabei, für die der Abend eine ganz besondere Bedeutung hatte.
Pink (46) hat am Sonntag erstmals durch die Verleihung der Tony Awards geführt - und sich für ihren großen Auftritt besondere Unterstützung mitgebracht. Bei der Gala in der Radio City Music Hall in New York posierte die Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Alecia Moore heißt, vorab mit ihrer Familie für die Fotografen. An ihrer Seite zeigten sich Ehemann Carey Hart (50), Tochter Willow (15), Sohn Jameson (9) sowie Pinks Mutter Judith Moore.