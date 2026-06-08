Sie moderierte die Verleihung: Pink bringt ihre Familie zu den Tony Awards mit

Pink moderierte erstmals die Tony Awards - und machte ihr Debüt beim wichtigsten Bühnenpreis der Welt zum Familienmoment. Neben Ehemann Carey Hart, Sohn Jameson und Mutter Judith war auch Tochter Willow dabei, für die der Abend eine ganz besondere Bedeutung hatte.

Pink (46) hat am Sonntag erstmals durch die Verleihung der Tony Awards geführt - und sich für ihren großen Auftritt besondere Unterstützung mitgebracht. Bei der Gala in der Radio City Music Hall in New York posierte die Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Alecia Moore heißt, vorab mit ihrer Familie für die Fotografen. An ihrer Seite zeigten sich Ehemann Carey Hart (50), Tochter Willow (15), Sohn Jameson (9) sowie Pinks Mutter Judith Moore.

Für den blauen Teppich setzte die Sängerin ganz auf großes Broadway-Drama: Sie erschien in einer halbtransparenten, trägerlosen schwarzen Robe, die über und über mit rautenförmigen Pailletten besetzt war. Für einen besonderen Hingucker sorgten schwarze und graue Federapplikationen an der Hüfte, die sich wie eine Schleppe hinter ihr ausbreiteten. Das Federdetail griff Pink auch in ihrer Frisur auf: In ihre Haare hatte sie einen blau-schwarzen floralen Akzent gesteckt.

Tochter Willow trug eine Couture-Robe von Reem Acra in einem Nude-Ton, mit gekreuzten schwarzen Samtträgern am Ausschnitt und einem gewickelten Samtband in der Taille. Abgerundet wurde der Look durch halbtransparente schwarze Opernhandschuhe und eine funkelnde Haarspange.

Carey Hart erschien in einem dunklen Anzug mit schwarzem Hemd und passender Krawatte. Sohn Jameson setzte auf einen klassischen Smoking mit Fliege und weißem Hemd. Pinks Mutter Judith Moore komplettierte den Familienauftritt in einem schlichten schwarzen Hosenanzug.

Besonderes Erlebnis für Pinks Tochter Willow

Vor allem für Tochter Willow dürfte der Familienauftritt bei den Tony Awards ein besonderer Moment gewesen sein. Die 15-Jährige, die 2021 gemeinsam mit ihrer Mutter den Song "Cover Me in Sunshine" veröffentlichte, träumt selbst von einer Karriere am Broadway. Um sie auf diesem Weg zu unterstützen, ist Pink mit ihrer Familie kürzlich nach New York City gezogen.

Wie wichtig Willow bei dieser Entscheidung war, machte Pink bereits im April 2026 deutlich. "Als ich gefragt wurde, ob ich die Tonys moderieren möchte, dachte ich sofort: 'Ich muss erst die Erlaubnis meiner Tochter einholen'", so die Sängerin damals. "Ich war noch nie am Broadway - und sollte man nicht am Broadway gewesen sein, um moderieren zu dürfen? Das scheint mir fair und richtig."

"Als ich meine Tochter dann fragte, war sie sofort Feuer und Flamme bei der Aussicht, ein Ticket für die Tonys zu bekommen. Also moderiere ich die Tonys - und ich bin wirklich, wirklich aufgeregt und sehr nervös. Denn meine Tochter ist ein hartes Publikum!", erklärte Pink im April weiter.

Größte Ehre meines Lebens: Pink als Tony-Moderatorin

Die Sängerin bezeichnete den Auftritt als "die größte Ehre meines Lebens" und ergänzte: "Der Broadway hat mein Leben geprägt und die Art, wie ich meine eigenen Shows auf die Bühne bringe. Er ist eine Gemeinschaft, die füreinander einsteht, offen ist und voller Talent und Liebe steckt. Diese Menschen erschaffen jeden Tag etwas Magisches - und ich kann es kaum erwarten, sie gemeinsam mit der ganzen Welt zu feiern."

Pink selbst stand zwar noch nie am Broadway auf der Bühne, zwei ihrer Songs sind dort aber längst zu hören: "Raise Your Glass" wird in "Moulin Rouge! The Musical" verwendet, "F*ckin' Perfect" in "& Juliet".