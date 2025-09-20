Sie kommt ganz langsam an: Alina Merkau nach Ibiza umgezogen: So war der erste Monat

Im August hat Alina Merkau mit ihrer kleinen Familie ihren Lebensmittelpunkt nach Ibiza verlagert. Sie zeigt, wie die ersten vier Wochen gelaufen sind.

Ein großes Abenteuer hat im August für Alina Merkau (39) begonnen. Die aus dem "Sat.1-Frühstücksfernsehen" bekannte Moderatorin ist zusammen mit ihrem Ehemann Rael, Tochter Rosa und Sohn Carlo umgezogen. Für vorerst ein Jahr möchte sie das Leben auf Ibiza genießen. Seit einem Monat ist die Familie jetzt vor Ort - und Merkau berichtet, wie sich alles anfühlt.

Vier Wochen auf Ibiza: Zwischen Ängsten und Liebe In einem Clip auf Instagram ist sie offenbar bei der Arbeit am Laptop zu sehen, sie springt mit ihrer Tochter ins Wasser, tanzt mit dem Sohnemann und zeigt weitere Eindrücke von der spanischen Insel. "Vier Wochen weg", steht dabei. Im angefügten Kommentar deutet sie an, dass die ersten Wochen offenbar emotional sehr fordernd waren.

"Lachen, Erleichterung, Sorge, Ängste, Mut, Gewissensbisse, Einsamkeit, Überforderung, Hilfsbereitschaft, Liebe, Zusammenhalt", schreibt Merkau zu dem kurzen Video. "Jesus, haben wir viel gefühlt in diesen Wochen." Sie denke gerade, dass sie wohl "in gaaaaaanz kleinen Schritten" ankomme. In einer Story erzählt die Moderatorin zudem, dass sich langsam so etwas wie Normalität einzustellen scheint.

"Und dann sehnt man sich nach Normalität"

"Crazy, dass es heute vier Wochen sind. Ich kann es einfach gar nicht fassen", berichtet Merkau, die gerade bei ihrem Mann sitze. Ihr Sohn sei wach aber noch in seinem Zimmer und ihre Tochter habe bei einer Freundin geschlafen. "Das fühlt sich ja alles ganz schön normal an und ich kann es selber gerade nicht glauben", erzählt sie. Vermutlich werde es noch viele Höhen und Tiefen geben, aber gerade sei es "ein kleines Hoch". Dies sei ja das, "wonach man sich wieder sehnt. Man will raus aus der Normalität und dann sehnt man sich nach Normalität."

Dass die Familie für vorerst ein Jahr Deutschland verlässt, hatte Merkau im August auf der Plattform mitgeteilt. "Wir sind ein Jahr auf Ibiza und zwar all in", sagte sie ihren Followern. Nach einer Woche Urlaub gehe "das normale Leben" los.