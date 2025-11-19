Mila Kunis rührt gerade fleißig die Werbetrommel für ihren neuen Film "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery". Da liegt die Frage nahe: Was treibt eigentlich ihr ebenfalls berühmter Ehemann Ashton Kutcher?
In Los Angeles ist diese Woche das große Whodunit-Fieber ausgebrochen. Anlass ist der dritte Teil der erfolgreichen "Knives Out"-Reihe namens "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery", der dort am Montagabend seine Premiere feierte. Mit dabei war auch Mila Kunis (42), die in dem namhaften Ensemble-Cast von Rian Johnsons (51) Streifen eine der begehrten Rollen ergattern konnte.