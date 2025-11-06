Im Mai war Katja Krasavice unter Alkoholeinfluss Auto gefahren. Ein Sprecher des Amtsgerichts bestätigt nun, dass ein Strafbefehl gegen die Rapperin erlassen wurde und sie "eine Geldstrafe im unteren sechsstelligen Bereich" zahlen soll.
Eine Autofahrt unter Alkoholeinfluss kommt Katja Krasavice (29) womöglich richtig teuer zu stehen. Die Rapperin war im Mai kontrolliert worden, wegen Trunkenheit am Steuer wurde nun ein Strafbefehl erlassen, wie der Amtsgerichtssprecher Stefan Blaschke der Nachrichtenagentur spot on news auf Nachfrage bestätigt. Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.