Der einvernehmlichen Scheidung und einem gemeinsamen Sorgerecht für die drei Kinder steht wohl nichts mehr entgegen. Jessica Alba und Cash Warren sollen sich geeinigt haben.
Jessica Alba (44) und Cash Warren (47) sollen sich sowohl bezüglich einer Scheidungs- als auch einer Sorgerechtsvereinbarung einig sein. Das berichtet das US-Magazin "People" unter Berufung auf vorliegende Gerichtsunterlagen. Die Schauspielerin und ihr ehemaliger Partner sollen sich demnach künftig das Sorgerecht für ihre drei gemeinsamen Kinder teilen.