Der einvernehmlichen Scheidung und einem gemeinsamen Sorgerecht für die drei Kinder steht wohl nichts mehr entgegen. Jessica Alba und Cash Warren sollen sich geeinigt haben.

Jessica Alba (44) und Cash Warren (47) sollen sich sowohl bezüglich einer Scheidungs- als auch einer Sorgerechtsvereinbarung einig sein. Das berichtet das US-Magazin "People" unter Berufung auf vorliegende Gerichtsunterlagen. Die Schauspielerin und ihr ehemaliger Partner sollen sich demnach künftig das Sorgerecht für ihre drei gemeinsamen Kinder teilen.

Alba und Warren haben die Töchter Honor Marie (17) und Haven Garner (14) sowie ihren Sohn Hayes (8). Erst im Februar hatte das Magazin berichtet, dass der Filmproduzent bei Gericht beantragt habe, die Scheidung endgültig zu vollziehen. Demzufolge soll keine der Seiten Unterhalt zahlen.

Unüberbrückbare Differenzen nach rund 20 Jahren Beziehung

Das spätere Paar hatte sich erstmals bei den Dreharbeiten zum 2005 erschienenen Film "Fantastic Four" kennengelernt. Alba war einer der Stars der Produktion, Warren arbeitete als Assistent von Regisseur Tim Story (56). Die beiden heirateten im Jahr 2008. Im Januar 2025 bestätigte die Schauspielerin Berichte über eine Trennung. Wenige Wochen später reichte sie dann die Scheidung ein. Als Scheidungsgrund gab sie laut weiterer Berichte die in Hollywood üblichen, "unüberbrückbaren Differenzen" an. Als Datum der Trennung wurde der 27. Dezember 2024 genannt.

"Ich befinde mich seit Jahren auf einem Weg der Selbstfindung und Veränderung - sowohl als Einzelperson als auch gemeinsam mit Cash", schrieb Alba damals bei Instagram. "Ich bin stolz darauf, wie wir als Paar und in unserer Ehe in den letzten 20 Jahren gewachsen sind und nun ist es an der Zeit, dass wir ein neues Kapitel des Wachstums und der Weiterentwicklung als Einzelpersonen beginnen." Sie wollten "mit Liebe, Freundlichkeit und gegenseitigem Respekt in die Zukunft [schauen] und werden für immer eine Familie bleiben", fügte sie an. Die beiden sollen weiterhin ein gutes Verhältnis pflegen.