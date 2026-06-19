Sie gewann das Turnier 2018: Angelique Kerber wird Wimbledon-Expertin bei Prime Video

Neuer Job für Angelique Kerber: Der deutsche Tennisstar unterstützt 2026 erstmals das Wimbledon-Expertenteam von Prime Video. Sie ist nicht der einzige Neuzugang.
Angelique Kerber (38) stößt zum Wimbledon-Expertenteam von Prime Video. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin steigt ab der zweiten Turnierwoche in die Berichterstattung ein, wie der Streamingdienst mitteilt. "Ich freue mich, mal wieder etwas Neues auszuprobieren", wird Kerber zitiert. "Mich reizt an der neuen Rolle am meisten das Kommentieren, der Blickwinkel, der sich jetzt bei mir ändert. Ich freue mich darauf, die Spielphasen ein bisschen näher zu beobachten, nicht als Spielerin auf dem Platz."