Sie gewann das Turnier 2018: Angelique Kerber wird Wimbledon-Expertin bei Prime Video

Neuer Job für Angelique Kerber: Der deutsche Tennisstar unterstützt 2026 erstmals das Wimbledon-Expertenteam von Prime Video. Sie ist nicht der einzige Neuzugang.

Angelique Kerber (38) stößt zum Wimbledon-Expertenteam von Prime Video. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin steigt ab der zweiten Turnierwoche in die Berichterstattung ein, wie der Streamingdienst mitteilt. "Ich freue mich, mal wieder etwas Neues auszuprobieren", wird Kerber zitiert. "Mich reizt an der neuen Rolle am meisten das Kommentieren, der Blickwinkel, der sich jetzt bei mir ändert. Ich freue mich darauf, die Spielphasen ein bisschen näher zu beobachten, nicht als Spielerin auf dem Platz."

Der Tennisstar siegte 2018 selbst bei Wimbledon. Grand-Slam-Erfolge feierte Kerber auch 2016 bei den Australian und US Open. 2024 beendete Kerber ihre Profikarriere nach den Olympischen Spielen in Paris.

Jonas Friedrich wird Moderator

Neben Kerber teilen auch die ehemaligen Tennisprofis Tommy Haas und Patrik Kühnen erstmals bei Prime Video ihre Expertise. Das Aufgebot ergänzen Sabine Lisicki, Michael Stich und Andrea Petković. Dustin Brown, Barbara Rittner, Daniela Hantuchová, Sascha Bajin, Barbara Schett, Nicola Geuer, Benny Ebrahimzadeh und Alexander Zverevs Bruder Mischa Zverev komplettieren das Team.

Auch das Moderationsteam wird neu aufgestellt. Jonas Friedrich übernimmt die Rolle von Alexander Schlüter, der zur ARD gewechselt ist. Friedrich und Katharina Kleinfeldt führen im Wechsel durch die Übertragungen.

Prime Video zeigt in Wimbledon Live-Matches von bis zu acht Courts parallel. Als Kommentatoren sind Markus Theil, Marcel Meinert, Jan Platte, Lukas Schönmüller, Markus Zoecke, Hannes Herrmann, Dennis Heinemann, Andreas Thies, Jens Huiber, Markus Goetz und Florian Heer im Einsatz. Vor Ort berichten die Reporter Cayana Adjei-Freeman und Moritz Lang. Sie liefern Interviews mit den Spielern sowie Eindrücke vom Turniergeschehen.