Am Dienstagabend staunen viele Menschen, unter anderem in Baden-Württemberg und Stuttgart nicht schlecht. Ein unbekanntes Flugobjekt erleuchtet den Nachthimmel.











Zu einer ungewöhnlichen Sichtung ist es am späten Dienstagabend am nächtlichen Himmel über der Region Stuttgart sowie in anderen Teilen Baden-Württembergs und Deutschlands gekommen.