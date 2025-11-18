Sicherheitskonferenz: Victoria von Schweden ist zu Besuch in Berlin

Die schwedische Kronprinzessin Victoria reist für einen Besuch nach Berlin. Dort wird sie von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen.
Die schwedische Kronprinzessin Victoria ist für einen Besuch nach Berlin gekommen. Am Dienstagvormittag nahm die 48-Jährige an der Eröffnungszeremonie der Berliner Sicherheitskonferenz teil, wie eine Sprecherin der schwedischen Botschaft sagte. Mittags wurde sie von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender am Schloss Bellevue empfangen.