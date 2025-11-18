Sicherheitskonferenz: Victoria von Schweden ist zu Besuch in Berlin
Die schwedische Kronprinzessin Victoria ist in Berlin. Foto: AFP/TOBIAS SCHWARZ

Die schwedische Kronprinzessin Victoria reist für einen Besuch nach Berlin. Dort wird sie von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen.

Die schwedische Kronprinzessin Victoria ist für einen Besuch nach Berlin gekommen. Am Dienstagvormittag nahm die 48-Jährige an der Eröffnungszeremonie der Berliner Sicherheitskonferenz teil, wie eine Sprecherin der schwedischen Botschaft sagte. Mittags wurde sie von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender am Schloss Bellevue empfangen.

 

Der Botschaftssprecherin zufolge besucht die Kronprinzessin auch am Mittwoch die Sicherheitskonferenz. Sie werde dort an verschiedenen Diskussionen teilnehmen, sagte sie. Bei der Konferenz beraten Politiker sowie Vertreter des Militärs und der Industrie über die Verteidigung Europas. Schweden ist das diesjährige Partnerland.

 