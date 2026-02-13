Sicherheitsgipfel in Berlin: Mehr Bodycams und Notrufknöpfe – Bahn verstärkt Schutz

Konkrete Maßnahmen sollen Bahn-Beschäftigte besser vor Übergriffen schützen. Das ist das Ergebnis eines hochrangigen Treffens. Die Gewerkschaft EVG hatte sich deutlich mehr erhofft.
Mehr Bodycams, ein weiter entwickelter Notrufknopf und höherwertige Ausrüstung: Beschäftigte im Bahnverkehr sollen künftig besser vor körperlichen Angriffen durch Fahrgäste geschützt werden. „Prävention geht immer vor Reaktion“, sagte Bahnchefin Evelyn Palla nach einem hochrangigen Treffen zum Thema Sicherheit im Bahnverkehr in Berlin. „Wir wollen handeln, bevor etwas passiert.“ Die Gewerkschaften hatten noch weitergehende Schritte, darunter mehr Personal, gefordert.