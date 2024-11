Sicherheit in Stuttgart

1 Der Schlossplatz: Hier ist die Polizei am Wochenende stark präsent. Denn hier kommt es häufig zu Konflikten. Foto: Lichtgut/g

Eine Studie hat erhoben, wie es um das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger bestellt ist. Wo fühlen sie sich wohl – wo muss etwas geschehen?











Nicht erst seit der Krawallnacht geht es in der Landeshauptstadt wieder und wieder um die Frage: Wie sicher fühlen sich die Bürgerinnen und Bürger in ihrer Stadt? Glaubt man manchen Alarmisten, dann traut sich bald kein Mensch mehr vor die Tür. Der Schlossplatz nach Einbruch der Dunkelheit wurde schon als „No-go-Area“ abqualifiziert, ein Bereich, den man absolut meiden müsse, da man sonst gefährlich lebe. Wer widersprach, es sei nicht so schlimm, wurde stets abgebügelt mit dem Argument, man habe ja die nicht gefragt, die sich nicht mehr in die Stadt trauen.