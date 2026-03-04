Thomas Strobl blickt besorgt auf mögliche Vergeltungsmaßnahmen im Südwesten, die vom iranischen Nachrichtendienst gesteuert werden könnten. Was der Innenminister dagegen unternimmt.
Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) befindet sich in höchster Alarmbereitschaft, was möglich Vergeltungsaktionen des iranischen Regimes nach dem Angriffs Israels und der USA auf baden-württembergischen Boden angeht. „Wir wissen, dass iranische Nachrichtendienste bei uns tätig sind“, sagte Strobl gegenüber unserer Zeitung. „Besonders wachsam sind unsere Sicherheitsbehörden, was Vergeltungsmaßnahmen betrifft, etwa durch Personen, die im Auftrag der iranischen Nachrichtendienstes handeln.“