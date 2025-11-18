Wer könnte beim Promi-Special von "Wer wird Millionär?" am Donnerstag am weitesten kommen? Günther Jauch hat vorab seine Einschätzung zu Johannes B. Kerner, Katarina Witt, Sonja Zietlow und Till Reiners abgegeben.
Eiskunstlauf-Ikone Katarina Witt (59), Moderator Johannes B. Kerner (60), Moderatorin Sonja Zietlow (57) und Comedian Till Reiners (40) sind die Kandidaten beim Promi-Special von "Wer wird Millionär??" im Rahmen des RTL-Spendenmarathons (Donnerstag, 20. November, 20:15 Uhr, RTL und RTL+). Gastgeber Günther Jauch (69) hat dem Sender im Vorfeld verraten, wem er es zutraut, womöglich sogar die Millionen-Frage für Kinder in Not zu knacken.