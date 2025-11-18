Wer könnte beim Promi-Special von "Wer wird Millionär?" am Donnerstag am weitesten kommen? Günther Jauch hat vorab seine Einschätzung zu Johannes B. Kerner, Katarina Witt, Sonja Zietlow und Till Reiners abgegeben.

Eiskunstlauf-Ikone Katarina Witt (59), Moderator Johannes B. Kerner (60), Moderatorin Sonja Zietlow (57) und Comedian Till Reiners (40) sind die Kandidaten beim Promi-Special von "Wer wird Millionär??" im Rahmen des RTL-Spendenmarathons (Donnerstag, 20. November, 20:15 Uhr, RTL und RTL+). Gastgeber Günther Jauch (69) hat dem Sender im Vorfeld verraten, wem er es zutraut, womöglich sogar die Millionen-Frage für Kinder in Not zu knacken.

Sonja Zietlow ist laut Günther Jauch "immer gefährlich" Seine Favoritin ist RTL-Kollegin Sonja Zietlow, die Shows wie "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" und "Die Verräter" moderiert. Die ehemalige Lufthansa-Pilotin hat bekanntlich einen sehr hohen Intelligenzquotienten (132) und bringt auch reichlich Quizerfahrung mit - sie hat selbst mehrere Quizshows moderiert. Bei Jauch ist sie bereits zum dritten Mal zu Gast: 2002 holte sie 64.000 Euro für den guten Zweck. Zehn Jahre später erspielte sie 125.000 Euro zusammen mit ihrem wenige Monate später verstorbenen Dschungelcamp-Kollegen Dirk Bach (1961-2012). Und im Jahr 2019 bewies sie bei "Bin ich schlauer als Günther Jauch?" sogar, dass sie schlauer als der Moderator und als 98 Prozent der Deutschen ist.

Jauch attestiert ihr, dass sie "immer gefährlich" ist. Denn Zietlow sei nicht nur quizerfahren, sondern auch "richtig ehrgeizig". "Ich glaub, wenn die irgendwas anpackt, das will sie richtig gut machen", urteilt Günther Jauch. "Man merkt das ja auch, Lufthansa - zack, hat sie's zur Pilotin gebracht. Dann hat sie mal das Golfspielen angefangen, hat ein Wahnsinns-Handicap und hat da immer die besten Werte auf dem Platz. Also, wenn die irgendwas macht, dann macht die das richtig."

So schätzt er Johannes B. Kerner, Katarina Witt und Till Reiners ein

Aber auch Johannes B. Kerner traut er viel zu. Der "Quiz-Champion"-Moderator sei "vielseitig interessiert" und habe es in seinem Beruf schon selbst mit vielen Fragen aus verschiedenen Themengebieten zu tun gehabt. Kerner ist wie Zietlow "WWM"-Wiederholungstäter. 2003 und 2020 schaffte er im Promi-Special jeweils 125.000 Euro.

Katarina Witt hält Günther Jauch derweil für eine "lebenserfahrene, gleichwohl junggebliebene Frau", die sicher nicht nur die Hürde der ersten Frage gut meistern könne. Till Reiners ist derweil für Jauch in diesem Jahr "die große Unbekannte" und "was so eine Quizsendung angeht, ist er für mich ein ungeschriebenes Blatt". Der Comedian nimmt, ebenso wie Katarina Witt, zum ersten Mal an "Wer wird Millionär?" teil. Für den Jüngsten in der Runde spreche jedoch, dass sein Abiturschnitt nur 0,1 neben dem von Jauch liege. "Irgendwas bei über 3", fügt der Moderator noch schmunzelnd hinzu.

Drei Promis holten schon die Million

In der vorherigen Prominenten-Ausgabe im November 2024 waren dabei: Ralf Schmitz (32.000 Euro), Ingo Zamperoni (125.000 Euro), Cindy aus Marzahn (64.000 Euro) und Bushido (500 Euro plus 32.000 Euro aus eigener Kasse). Es gab auch schon Prominente, die bei "Wer wird Millionär?" die Million holten: Oliver Pocher, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger.