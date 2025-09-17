Shmuel-Dancyger-Platz: In Stuttgart wird der Shmuel-Dancyger-Platz eingeweiht

Am 29. März 1946 wurde der Auschwitz-Überlebende Shmuel Dancyger bei einer Razzia in Stuttgart-West erschossen. Am 17. September wird der Shmuel-Dancyger-Platz eingeweiht.
Es ist ein eher unauffälliger Grünstreifen an der Ecke Reinsburgstraße/Rotenwaldstraße im Stuttgarter Westen. Bäume und Sträucher schützen leidlich gegen den Straßenraum. Und doch organisierten die Stuttgarter Konzeptkünstlerinnen Ann-Kathrin Müller und Judith Engel hier im engen Dialog mit dem Künstlerhaus Stuttgart und der Initiative Lern- und Gedenkort Hotel Silber, im vergangenen Jahr eine „Summer School“ mit hohem Anspruch. Das Hören und Debattieren im quasi öffentlichen Hörsaal galt einem öffentlich wenig bewussten Teil der Stuttgarter Stadtgeschichte nach 1945: die Situation polnisch-jüdischer Holocaust-Überlebender.