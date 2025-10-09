Zwischen der Stadt und dem SGV Freiberg kocht der Konflikt wieder hoch, der eigentlich befriedet schien. Gleichzeitig scheint der Club ein Stadion für die Zukunft gefunden zu haben.
Unter dem neuen Bürgermeister Jan Hambach sollte alles besser werden. Es sah danach aus, dass sich der Fußball-Regionalligist SGV Freiberg und die Stadt am Neckar nach jahrelangen Streitereien wieder annähern und die Lage sich beruhigt. Stattdessen gibt es erneut Ärger. Es geht um die Flutlichtanlage des Wasenstadions, einen Kunstrasenplatz, und die Frage, wo der SGV in der kommenden Saison seine Spiele austrägt.