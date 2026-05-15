SGV Freiberg: Bei Freiberg stehen die Zeichen auf Verlängerung mit Coach Kusthrim Lushtaku

Vor dem letzten Spiel gegen den FC Bayern Alzenau spricht alles für eine Zukunft des Trainers beim SGV Freiberg. Der Verein will auch mit zehn Spielern in die neue Runde gehen.
Wenn man ein bisschen zwischen den Zeilen liest, dann schaut es so aus, als würde sich die erfolgreiche Zweierbeziehung zwischen dem SGV Freiberg und Erfolgstrainer Kushtrim Lushtaku fortsetzen. Sowohl die Vereinsführung als auch der Coach sprechen von „positiven Gesprächen“. Offiziell bestätigen wollen aber beide Seite die Fortsetzung des Kapitels noch nicht und lieber noch das letzte Saisonspiel in der Regionalliga Südwest an diesem Samstag (14 Uhr) beim FC Bayern Alzenau abwarten.