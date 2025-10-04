Sexualmord in Filderstadt: Am 5. Oktober 2000 verschwand Alexandra spurlos

Vor 25 Jahren hat der Mord an der kleinen Alexandra bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Was ist damals passiert, und wie kam man dem Täter auf die Spur? Ein Rückblick.

5. Oktober 2000: Die sechsjährige Alexandra-Sophia Noack aus Bonlanden verschwindet auf dem Weg zwischen ihrem Kindergarten und der Vorschule. Eine groß angelegte Suche beginnt. Die Sonderkommission umfasst bis zu 50 Einsatzkräfte. Zehn Teams gehen 1200 Spuren nach. Der Fall schlägt bundesweit Wellen. Zweimal wird der Fall bei „Aktenzeichen XY … ungelöst“ im Fernsehen gezeigt – ohne Erfolg.

26. Oktober 2000: Licht für Alexandra: Die Bonländer gehen mit Kerzen auf die Straße; ein Zeichen der Verbundenheit mit der Familie.

Nach monatelanger Suche deckt die Polizei das Verbrechen auf

Januar 2001: Nach monatelanger Suche gelingt es der Polizei, den Täter Thomas B., einen zum Tatzeitpunkt 35 Jahre alten Voyeur mit pädophilen Neigungen aus Plattenhardt, zu fassen. Ein Zeuge hatte ihn beim Spannen vor einem Hallenbad beobachtet und die Polizei gerufen. Im Zuge der Ermittlungen stellt sich heraus: Er hat das Kind entführt, sexuell missbraucht, dann mit Schlaftabletten betäubt und mit einem Kissen erstickt. Die Leiche bewahrte er eine Zeit lang bei sich daheim auf, bevor er sie in einem bestehenden Doppelgrab auf dem Waldfriedhof in Leinfelden verscharrte. Am 14. Januar führt er die Soko zum Versteck.

Mütze, Mäppchen und ein Schuh der Vermissten Alexandra. Die Ermittler erhoffen sich Hinweise. Foto: Polizei

19. Januar 2001: Alexandra wird in Anwesenheit von etwa Tausend Trauergästen, darunter der damalige Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, Erwin Teufel, in Bonlanden bestattet.

Der Täter wird zu lebenslanger Haft verurteilt

5. Oktober 2001: Ein Jahr nach der Tat wird vor der Uhlberghalle in Bonlanden, wo Alexandra zuletzt lebend gesehen worden war, auf Initiative der Eltern ein Gedenkstein enthüllt. Sowohl im Gemeinderat als auch in der Schulgemeinschaft ist das Aufstellen nicht unumstritten.

6. Dezember 2001: Das Landgericht Stuttgart verurteilt Thomas B. wegen Mordes in Tateinheit mit Freiheitsberaubung, schwerem sexuellem Missbrauch eines Kindes und Vergewaltigung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe und stellt die besondere Schwere der Schuld fest. Am Bundesgerichtshof wird die Revision des Angeklagten später verworfen. Alexandras Eltern gehen davon aus, dass er seine Strafe bis heute in einem Gefängnis in Heilbronn verbüßt.