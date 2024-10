Wo kann man „Sex and the City“ schauen?

Sex and the City

1 Die Hauptdarstellerinnen von „Sex and the City“: Kim Cattrall, Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker und Kristin Davis. Foto: Everett Collection / shutterstock.com

Auf welchen Streaming-Plattformen Sie aktuell die Serie „Sex and the City" streamen können, lesen Sie im Artikel.











„Sex and the City“ gehört zu den Serien, die aufgrund ihres Kultstatus auch heute noch gerne gestreamt werden. Ob man die turbulenten Abenteuer von Carrie und ihren Freundinnen erneut erleben möchte oder zum ersten Mal in die glamouröse Welt von New York City eintaucht – in Zeiten zahlreicher Streaming-Dienste stellt sich die Frage: Welche Plattform bietet die beste Möglichkeit, alle Staffeln zu sehen?