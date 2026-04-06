Dan Levy hatte einen "Schitt's Creek"-Nachfolger schon im Kopf - doch nach dem Tod von Catherine O'Hara ist für den Schöpfer der Kultserie klar: Ein Sequel kommt nicht.
Es war ein Besuch voller Erinnerungen - und voller Schmerz. Dan Levy (42) kehrte für ein Interview mit "CBS Sunday Mornings" nach Goodwood, Ontario, zurück. Also jenem unscheinbaren Ort, der als Drehort für die fiktive Kleinstadt in "Schitt's Creek" diente. Seit dem Ende der Dreharbeiten kurz vor 2020 hatte er den Schauplatz nicht mehr betreten - und unterschätzt, was ihn dort erwarten würde. "Ich dachte nicht, dass ich eine derart emotionale Reaktion haben würde", sagte er sichtlich bewegt.