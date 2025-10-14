Bei Studis und Azubis ist das Geld in der Regel knapp. Spaß haben möchte man natürlich trotzdem. Wir verraten euch, wo ihr im Kessel coole Sachen für wenig Geld erleben könnt.
Das Studi-Life hat mit Sicherheit viele Vorteile: ausschlafen, freie Zeiteinteilung, kleine Freitage, Partys… Wenn doch nur das mit dem Geld nicht wäre. Das ist bei den meisten Studierenden nämlich stets knapp. Gut, dass es einige Anlaufstellen im Kessel gibt, die das Problem auf dem Schirm haben. Wir verraten euch, wo ihr als Studis Geld sparen könnt – egal ob im Museum, beim Shopping, in der Boulderhalle oder im Kinosaal.