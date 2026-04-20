Mit "That's My Style" gelang dem ZDF im vergangenen Sommer ein überraschender Quotenerfolg. die Umstyling-Show mit Ex-"GZSZ"-Star Susan Sideropoulos bekommt nun eine zweite Staffel - bis auf eine Ausnahme mit den bewährten Stylisten und einem neuen Sendeplatz.
Susan Sideropoulos (45) hilft wieder beim Umstyling von Kandidaten. Ihre Sendung "That's My Style" geht in die zweite Runde. Dies gab das ZDF in einer Pressemitteilung bekannt. Das Format mit der ehemaligen "GZSZ"-Darstellerin ging im Juni 2025 an den Start. Mit einem Marktanteil von fast zehn Prozent am Sonntagnachmittag gelang dem ZDF ein überraschender Quotenerfolg.