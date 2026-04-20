Mit "That's My Style" gelang dem ZDF im vergangenen Sommer ein überraschender Quotenerfolg. die Umstyling-Show mit Ex-"GZSZ"-Star Susan Sideropoulos bekommt nun eine zweite Staffel - bis auf eine Ausnahme mit den bewährten Stylisten und einem neuen Sendeplatz.

Susan Sideropoulos (45) hilft wieder beim Umstyling von Kandidaten. Ihre Sendung "That's My Style" geht in die zweite Runde. Dies gab das ZDF in einer Pressemitteilung bekannt. Das Format mit der ehemaligen "GZSZ"-Darstellerin ging im Juni 2025 an den Start. Mit einem Marktanteil von fast zehn Prozent am Sonntagnachmittag gelang dem ZDF ein überraschender Quotenerfolg.

Der Ablauf bleibt in der zweiten Staffel identisch. Die Teilnehmer dürfen sich in einem eigens für die Sendung eingerichteten Kaufhaus umschauen. Fünf Modeexperten treten gegeneinander an, indem sie den Kandidaten eine Typberatung und Styling-Tipps liefern. Der Spezialist gewinnt, dessen vorgeschlagenes Outfit der Kunde am Ende mitnimmt.

Vier bewährte "Professionals" und ein Neuzugang

Neben Susan Sideropoulos kehren vier bewährte "Professionals" aus der ersten Staffel zurück. Es handelt sich um Designerin Marina Hoermanseder, Kreativ-Berater Axel Surendorf, Influencerin und Modebloggerin Swaantje Taube und den Stylist Konstantinos The Stylist. Neu dabei ist die Stilberaterin Ines Thömel. Sie ersetzt ihren Kollegen Mads Roennborg, der in der ersten Staffel noch dabei war.

Neu ist auch der Sendetermin. Anstatt Sonntags um 14:55 Uhr geht es schon um 14 Uhr los. Damit rückt "That's My Style" noch näher an den "ZDF Fernsehgarten" heran. Dies könnte dem Format einen zusätzlichen Quotenschub verleihen.

Die acht neuen Folgen von "That's My Style" starten am 5. Juli 2026. Am Freitag vor der jeweiligen Ausstrahlung sind sie ab 10 Uhr in der Mediathek des ZDF zu sehen.