Sender bestätigt: Marc Terenzis Traum von The Voice of Germany ist geplatzt

Marc Terenzi wollte bei "The Voice of Germany" antreten und nahm sogar an einer Blind Audition teil. Sein Auftritt wird jedoch nicht ausgestrahlt. Das steckt dahinter.
Marc Terenzi (47) hat es nicht in die kommende Staffel von "The Voice of Germany" geschafft. Der Sänger hatte sich als Kandidat für die 16. Staffel der Musikshow beworben und an einer Blind Audition teilgenommen, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Auf Anfrage von spot on news bestätigt Christoph Körfer, Pressesprecher von ProSieben und Sat.1: "Marc Terenzi hat sich als Talent für die 16. Staffel von 'The Voice of Germany' beworben und wurde zu einer Blind Audition eingeladen."