Sender bestätigt: Marc Terenzis Traum von The Voice of Germany ist geplatzt

Marc Terenzi wollte bei "The Voice of Germany" antreten und nahm sogar an einer Blind Audition teil. Sein Auftritt wird jedoch nicht ausgestrahlt. Das steckt dahinter.

Marc Terenzi (47) hat es nicht in die kommende Staffel von "The Voice of Germany" geschafft. Der Sänger hatte sich als Kandidat für die 16. Staffel der Musikshow beworben und an einer Blind Audition teilgenommen, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Auf Anfrage von spot on news bestätigt Christoph Körfer, Pressesprecher von ProSieben und Sat.1: "Marc Terenzi hat sich als Talent für die 16. Staffel von 'The Voice of Germany' beworben und wurde zu einer Blind Audition eingeladen."

Dort sei jedoch deutlich geworden, "dass die Teilnahme eines Stars wie Marc nicht zum #TVOG-Markenkern passt", erklärt Körfer weiter. Damit endet Terenzis Weg bereits nach den Blind Auditions. "Sein Auftritt wird nicht Teil einer Sendung im Herbst sein." Abschließend heißt es: "Wir wünschen Marc Terenzi für seine weitere musikalische Karriere nur das Beste."

Teilnahme soll umstritten gewesen sein

Laut "Bild" soll Terenzis mögliche Teilnahme intern nicht unumstritten gewesen sein. Einzelne Coaches hätten demnach Kritik geäußert.

Für Terenzi wäre die Teilnahme ein weiterer Schritt seines TV-Comebacks gewesen. Der US-Sänger war in den vergangenen Jahren zunehmend aus dem Rampenlicht verschwunden. Über längere Zeit kämpfte er mit Alkohol- und Drogenproblemen, hinzu kamen verschiedene Gerichtsthemen. 2024 ließ er sich in eine Entzugsklinik einweisen. Anschließend versuchte er einen Neustart auf Mallorca. 2025 nahm er an "Promi Big Brother" teil, musste den Container jedoch früh wieder verlassen.

Diese Coaches suchen nach Gesangstalenten

"The Voice of Germany" geht im Herbst 2026 in die 16. Staffel. Wie schon im vergangenen Jahr kämpfen Shirin David, Nico Santos, Rea Garvey sowie Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier als Coaches um die Talente. Zum ersten Mal moderiert Melissa Khalaj die Musikshow gemeinsam mit Matthias Killing, der Thore Schölermann ersetzt. Ein Startdatum der neuen Staffel wurde noch nicht bekannt gegeben.