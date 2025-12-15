Nach unter anderem Elizabeth Taylor und Jodie Foster bekommt Baby Maggie erneut eine prominente Stimme: In der neuesten Folge von "Die Simpsons" leiht Lindsay Lohan dem jüngsten Familienmitglied ihre Stimme - und sorgt damit für einen seltenen Serienmoment.
Es ist ein Running Gag in der Kultserie "Die Simpsons": Baby Maggie bleibt auch in Episoden, die in der Zukunft spielen, stumm. Ausnahmen davon gab es in über 35 Jahren nur äußerst selten - und meist nur zu besonderen Anlässen mit prominenten Gaststars. So auch in der aktuellen, 37. Staffel. In Folge 801 lieh Lindsay Lohan (39) dem jüngsten Simpsons-Mitglied ihre Stimme. Die Episode mit dem Titel "Parahormonal Activity" feierte in den USA am Sonntag (14. Dezember) ihre TV-Premiere.