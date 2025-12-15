Nach unter anderem Elizabeth Taylor und Jodie Foster bekommt Baby Maggie erneut eine prominente Stimme: In der neuesten Folge von "Die Simpsons" leiht Lindsay Lohan dem jüngsten Familienmitglied ihre Stimme - und sorgt damit für einen seltenen Serienmoment.

Es ist ein Running Gag in der Kultserie "Die Simpsons": Baby Maggie bleibt auch in Episoden, die in der Zukunft spielen, stumm. Ausnahmen davon gab es in über 35 Jahren nur äußerst selten - und meist nur zu besonderen Anlässen mit prominenten Gaststars. So auch in der aktuellen, 37. Staffel. In Folge 801 lieh Lindsay Lohan (39) dem jüngsten Simpsons-Mitglied ihre Stimme. Die Episode mit dem Titel "Parahormonal Activity" feierte in den USA am Sonntag (14. Dezember) ihre TV-Premiere.

Lindsay Lohan teilte auf Instagram schon vor der Ausstrahlung einen Ausschnitt. Die Episode spielt einige Jahre in der Zukunft: Maggies ältere Geschwister Bart und Lisa sind inzwischen Teenager. Als Bart vorschlägt, mit dem Auto zur Schule zu fahren, gerät Maggie in Panik und will sich erstmals zu Wort melden. Doch Mutter Marge unterbricht sie - Maggie solle ihre Stimme schonen, schließlich sei ihre Kehlkopfentzündung noch nicht vollständig auskuriert.

"Bitte lass Bart nicht fahren!"

Der Zuschauer rechnet also damit, dass Maggie auch in dieser Folge dem gewohnten Muster folgt und stumm bleibt. Doch dann bricht es plötzlich aus dem Mädchen heraus. "Bitte lass Bart nicht fahren!", schreit sie - gesprochen von Lindsay Lohan. Und weiter: "Das ist zu gruselig! Er fährt so holprig, und alle hupen uns an, schreien und zeigen mit den Fingern auf uns."

Diese Stars sprachen bereits Maggie Simpson

Als Erste lieh Carol Kane (73) Maggie Simpson ihre Stimme - allerdings nur telepathisch in Barts Kopf in einer Folge der zweiten Staffel. Die nächste Sprecherin war eine echte Hollywood-Legende: Die zweifache Oscarpreisträgerin Elizabeth Taylor (1932-2011) sprach 1992 in Staffel vier genau ein Wort - "Papa". Zuvor hatte sich Vater Homer darüber beschwert, dass Bart und Lisa ihn nur beim Vornamen nannten.

Jodie Foster (63) bekam in Staffel 20 bereits deutlich mehr Text. Die ebenfalls zweifache Oscarpreisträgerin hielt als Maggie einen längeren Monolog in der Kindertagesstätte. In einem Halloween-Special sprach zudem James Earl Jones (1931-2024) das Simpson-Baby. Der Schauspieler war für seine markante tiefe Stimme bekannt, die er in den "Star Wars"-Filmen Darth Vader lieh.

Auch in der aktuellen Staffel trat bereits vor Lindsay Lohan eine Gastsprecherin als Maggie auf. Mit Viola Davis (60) war in der Halloween-Folge erneut eine Oscarpreisträgerin zu hören. In einem Segment entpuppte sich Maggie erst am Ende als Erzählerin.