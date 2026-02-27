Seltener Auftritt in Florida: Chevy Chase im Rollstuhl bei Doku-Premiere

Comedy-Legende Chevy Chase hat sich bei der Kinopremiere seiner Dokumentation "I'm Chevy Chase... And You're Not" in Fort Lauderdale der Öffentlichkeit gezeigt. Der Star kam im Rollstuhl - und nahm einen Preis für sein Lebenswerk entgegen.

Seine Fans haben Chevy Chase (82) in den vergangenen Jahren nur selten in der Öffentlichkeit gesehen. Umso bemerkenswerter war sein Auftritt am vergangenen Donnerstag beim 40. Fort Lauderdale International Film Festival in Florida. Der Komiker erschien im Rollstuhl zur Vorführung der Dokumentation "I'm Chevy Chase... And You're Not" im Savor Cinema - begleitet von seiner Ehefrau Jayni Chase (68) und Tochter Cydney Chase (43), die ihm laut dem "Hello!"-Magazin bei der Kinopremiere des Films zur Seite standen. Der Abend in Fort Lauderdale stand allerdings nicht nur im Zeichen der Dokumentation. Chase wurde zudem mit einem Lifetime Achievement Award geehrt.

Star aus "Schöne Bescherung" Der Film von Regisseurin Marina Zenovich zeichnet ein offenes Porträt des Komikers, der ab 1975 die Comedy-Show "Saturday Night Live" entscheidend mitprägte und zum Star aufstieg. Von dort führte sein Weg direkt auf die große Leinwand: Mit Kultfilmen wie "Die schrillen Vier auf Achse", "Schöne Bescherung", "Wahnsinn ohne Handicap" und "Fletch" avancierte Chase Ende der 1970er- und in den 1980er-Jahren zu einem der prägendsten Komiker Hollywoods.

Dass Chase dabei nicht immer der einfachste Zeitgenosse war, verschweigt die Dokumentation keineswegs. In einem Trailer gibt Regisseurin Zenovich zu, sie habe versucht, ihn zu "durchschauen". Chase konterte gewohnt trocken: "Das wird nicht leicht für dich."

Der Dokumentarfilm, der bereits am Neujahrstag auf CNN Premiere feierte, basiert laut Filmfestival auf Interviews mit Kollegen und Vertrauten - darunter Dan Aykroyd, Beverly D'Angelo, Goldie Hawn, Lorne Michaels, Ryan Reynolds und Martin Short - sowie Chase und seiner Familie. "Zenovich blickt hinter die Legende und enthüllt den komplexen Menschen hinter dem spöttischen Lächeln."