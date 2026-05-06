Wie läuft eigentlich eine Infektion mit dem Hantavirus ab? Ein Stuttgarter erzählt von seiner Erkrankung. Und was Hausärzte zu der Krankheit sagen.
Den alten Heinkel-Roller wieder auf Vordermann zu bringen, das war der Plan. Schon länger stand das Gefährt unbenutzt in der Garage einer Bekannten. „Nun hatte ich endlich Zeit“, erzählt Peter Lähr (60) aus Stuttgart. Also machte er sich auf in den Stuttgarter Westen und schraubte mit einem Bekannten eine Weile an dem legendären Motorroller. „Wir waren nicht mal eine Stunde zugange – und nach ein paar Wochen beide im Krankenhaus“, so Lähr weiter. Beide hatten sich in dem unbelüfteten Raum mit dem Hantavirus infiziert.