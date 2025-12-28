Seltene Aufnahmen: Kim Kardashians süße Weihnachtsfotos mit ihren vier Kindern

Kim Kardashian gewährt einen seltenen Einblick in ihr Familienleben: Die Reality-TV-Ikone posiert mit allen vier Kindern für festliche Schnappschüsse. Von Ex-Mann Kanye West fehlt dabei jede Spur - Tochter North verbrachte die Feiertage jedoch auch mit ihrer Stiefmutter.

Weihnachten bei den Kardashians ist bekanntlich kein stilles Fest - und Kim Kardashian (45) beweist das einmal mehr mit einem Instagram-Post, der ihre Fans verzückt. Am Samstag teilte sie eine Reihe seltener Familienporträts mit ihren vier Kindern North (12), Saint (10), Chicago (7) und Psalm (6). Von deren Vater, Ex-Mann Kanye West (48), fehlt auf den Aufnahmen allerdings jede Spur.

Die Bilder entstanden offenbar kurz vor der legendären Christmas Eve Party der Familie in Kims 60-Millionen-Dollar-Villa in Hidden Hills in Los Angeles. Der Reality-Star präsentierte sich in einem Vintage-Ensemble von Mugler, während die vier Sprösslinge farblich abgestimmt in komplett schwarzen Outfits posierten. Als Kulisse dienten mit Kunstschnee bedeckte Weihnachtsbäume.

Nicht alle Kinder spielten mit

Doch selbst für einen Medienprofi wie Kardashian ist es offenbar eine Herausforderung, alle vier Kinder gleichzeitig vor die Kamera zu bekommen. Besonders Sohn Saint machte der Mama das Leben schwer: Auf einem Schnappschuss blickt er betont gelangweilt in die Linse, während seine Geschwister brav Friedenszeichen in die Kamera halten. Auf anderen Bildern flitzte der Zehnjährige kurzerhand aus dem Bild - gemeinsam mit Schwester North.

Doch am Ende gelangen auch harmonische Familienmomente: Während der Party, die offenbar im Haus von Schwester Kendall Jenner (30) stattfand, hielt Kim ihren Sohn Saint liebevoll im Arm.

North feierte auch mit Stiefmutter Bianca Censori

Für die festliche Saison ließ sich Kardashian von Juwelier Lorraine Schwartz ausstatten - diamantenbesetzte Ohrringe und funkelnde Armbänder vervollständigten ihren Look. Auch Mama Kris Jenner (70) war dabei und posierte gemeinsam mit ihrer Tochter und dem Weihnachtsmann.

Während auf Kims Bildern vom Ex-Mann (2014-2022) nichts zu sehen ist, verbrachte Tochter North durchaus Zeit mit dessen neuer Ehefrau. Wie "Mail Online" berichtet, teilte die Zwölfjährige, die erst vergangene Woche ihr Instagram-Debüt feierte, in ihren Stories einen Screenshot, der sie gemütlich neben Bianca Censori (30) zeigt. Rapper Babyxsosa (25) hatte die beiden während eines FaceTime-Gesprächs fotografiert.