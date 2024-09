SEK-Einsatz: Ex-Soldat gesteht Geiselnahme in Ulmer Innenstadt

1 Die Polizei beendete die Geiselnahme am Ulmer Münsterplatz per Schusswaffengebrauch. Foto: dpa/Marius Bulling

Im Herzen von Ulm bringt ein Mann am 26. Januar mehrere Menschen in seine Gewalt. Mit Schüssen beendete das SEK die Geiselnahme in einem Café. Vor Gericht zeigt sich der Ex-Soldat geständig.











Gut acht Monate nach einer Geiselnahme in der Ulmer Innenstadt hat der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Ex-Soldaten aus dem nordrhein-westfälischen Iserlohn vor, am Abend des 26. Januar mehrere Menschen in einem Café am Münsterplatz als Geiseln genommen zu haben. Vor Gericht räumte der 44-Jährige die Tat vollumfänglich über seinen Verteidiger ein und entschuldigte sich. Er habe niemanden verletzen wollen.