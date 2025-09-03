Maria Riesch ist wieder glücklich vergeben. Weder Alters- noch Größenunterschied spielen für das Paar eine Rolle - einzig die Zeitverschiebung sorgt gelegentlich für Schwierigkeiten.
Diese Liebe will sie nicht länger nur für sich behalten: Maria Riesch (40), die sich im vergangenen Januar nach 13 Jahren Ehe von Marcus Höfl scheiden ließ, ist wieder glücklich vergeben. Seit rund einem halben Jahr ist Johann Schrempf (65) der neue Mann an ihrer Seite. Im Doppelinterview mit der Zeitschrift "Bunte" verraten die beiden, warum sie sowohl über ihren Alters- als auch Größenunterschied herzlich lachen können und wo stattdessen die größte Herausforderung ihrer noch frischen Beziehung liegt.