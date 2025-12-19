Seit 70 Jahren verheiratet: „Jede Woche Rosen“ – 91-jähriges Ehepaar aus Stuttgart feiert Gnadenhochzeit

Eine Anzeige machte es publik: Sigrid Luitgard und Roland Duppel, beide 91 Jahre alt, sind seit 70 Jahren verheiratet und erfreuen sich noch jeden Tag aneinander.
Wer diese Anzeige gelesen hat, staunte. Lächelte wohl auch und war gerührt. Hatte da doch ein Mann namens Roland vor aller Welt seiner lieben Sigrid zum Hochzeitstag versichert, wie sehr es ihn freue, dass sie 70 schöne Jahre miteinander verbringen konnten und dass sie sich noch an jedem Tag aneinander erfreuen! Was für eine wunderbare Liebeserklärung! Zu einem Jubiläum, das nicht vielen Menschen vergönnt ist und daher Gnadenhochzeit genannt wird. Sigrid Luitgard und Roland Duppel, das Ausnahmepaar, dem diese Gnade zuteil geworden ist, waren ohne Zögern bereit, ihre Lebens- und Liebesgeschichte zu erzählen.