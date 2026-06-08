Seit 44 Jahren verheiratet: John Lithgow feiert Tony-Award-Sieg mit seiner Ehefrau

Ein Star der neuen "Harry Potter"-Serie sticht den Hauptdarsteller der Filme aus. Serien-Dumbledore John Lithgow gewann den Tony Award als bester Hauptdarsteller in einem Theaterstück. Daniel Radcliffe ging leer aus. Zu der Preisverleihung kam Lithgow mit seiner langjährigen Ehefrau.
In der kommenden "Harry Potter"-Serie von HBO verkörpert er den Schulleiter Professor Dumbledore. John Lithgow (80) konnte aber jetzt schon feiern. Bei der Verleihung der Tony Awards am Sonntag in New York City gewann der US-Amerikaner den Preis als bester Hauptdarsteller in einem Theaterstück. Lithgow wurde für seine Rolle in dem Drama "Giant" ausgezeichnet. Er spielte darin den Schriftsteller Roald Dahl (1916-1990, "Charlie und die Schokoladenfabrik").