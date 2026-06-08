Seit 44 Jahren verheiratet: John Lithgow feiert Tony-Award-Sieg mit seiner Ehefrau

Ein Star der neuen "Harry Potter"-Serie sticht den Hauptdarsteller der Filme aus. Serien-Dumbledore John Lithgow gewann den Tony Award als bester Hauptdarsteller in einem Theaterstück. Daniel Radcliffe ging leer aus. Zu der Preisverleihung kam Lithgow mit seiner langjährigen Ehefrau.

In der kommenden "Harry Potter"-Serie von HBO verkörpert er den Schulleiter Professor Dumbledore. John Lithgow (80) konnte aber jetzt schon feiern. Bei der Verleihung der Tony Awards am Sonntag in New York City gewann der US-Amerikaner den Preis als bester Hauptdarsteller in einem Theaterstück. Lithgow wurde für seine Rolle in dem Drama "Giant" ausgezeichnet. Er spielte darin den Schriftsteller Roald Dahl (1916-1990, "Charlie und die Schokoladenfabrik").

Es war für John Lithgow bereits der dritte Tony. Den wichtigsten Bühnenpreis der Welt gewann er zuvor 1973 als Nebendarsteller in "The Changing Room" und 2002 für das Musical "Sweet Smell of Success".

John Lithgow wurde bei der Verleihung der Tony Awards von seiner Frau begleitet. Mit der Geschichtsprofessorin Mary Yeager (81) ist der Schauspieler seit 1981 in zweiter Ehe verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder.

Daniel Radcliffe hat das Nachsehen gegen John Lithgow

John Lithgow stach bei den Tony Awards einen Darsteller der "Harry Potter"-Filme aus. Deren Hauptdarsteller Daniel Radcliffe (36) war für seine Leistung in dem Ein-Personen-Stück "Every Brilliant Thing" nominiert. Weitere aus Film und Fernsehen bekannte Schauspieler waren ebenfalls im Rennen, so Nathan Lane (70, "The Birdcage") und Mark Strong (62).

Zur besten Hauptdarstellerin in einem Drama wurde die als Prinzessin Margaret in "The Crown" bekannte Lesley Manville (70) in einer modernen Adaption der griechischen Tragödie "Oedipus" gekürt.

Bester Nebendarsteller wurde Han-Solo-Mime Alden Ehrenreich (36) in dem Stück "Becky Shaw". Laurie Metcalf (70) gewann wie John Lithgow ebenfalls ihren dritten Tony. Die als Jackie aus "Roseanne" bekannte Darstellerin wurde als beste Nebendarstellerin in "Tod eines Handlungsreisenden" prämiert.