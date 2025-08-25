Die österreichische Schauspielerin Stefanie Reinsperger gehörte in ihrer Rolle als Rosa Herzog seit 2021 zum Dortmunder "Tatort"-Team. Nun hat sie ihren Ausstieg verkündet. Der letzte "Tatort" mit ihr soll im ersten Quartal 2026 im Ersten laufen.
Beim Dortmunder "Tatort"-Team steht die nächste Veränderung an: Wie der WDR am 25. August mitgeteilt hat, scheidet Stefanie Reinsperger (37) auf eigenen Wunsch aus der erfolgreichen Krimireihe aus. Die österreichische Schauspielerin verkörperte seit 2021 die Kriminalhauptkommissarin Rosa Herzog. Nun wolle sie sich anderen Film- und Fernsehprojekten sowie dem Wiener Burgtheater widmen, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt. Im kürzlich abgedrehten Fall "Schmerz" (Arbeitstitel) wird sie im ersten Quartal 2026 zum elften und letzten Mal in ihrer "Tatort"-Rolle zu sehen sein.