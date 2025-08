Seit 20 Jahren im Ersten: Sturm der Liebe: Zahlen und Fakten zum Jubiläum

Großes Jubiläum für die Serie: Die Dreharbeiten zur Telenovela "Sturm der Liebe" begannen am 1. August 2005. Wenig später, am 26. September, wurde die erste Folge im Nachmittagsprogramm des Ersten ausgestrahlt. Seit inzwischen 20 Jahren begeistert das Format ein Millionenpublikum mit romantischen Verwicklungen, unerwarteten Wendungen und viel Herzklopfen vor der malerischen Kulisse des bayerischen Voralpenlandes. Ein paar Zahlen und Fakten zum Jubiläum.

"Projekt Aschenputtel" als Alternative zu Gerichtsshows und Talkformaten

"Ziel der damaligen Produzentin und Schöpferin Bea Schmidt war es, dem von Gerichtsshows und Talkformaten dominierten Nachmittagsprogramm eine emotionale, fiktionale Alternative entgegenzusetzen, in der Herzenswärme im Vordergrund steht", erinnert sich Produzent Peter Proske-Clayton.

Die Produktion startete unter dem Arbeitstitel "Projekt Aschenputtel" und sollte laut "Bavaria Film" ursprünglich nur 100 Folgen umfassen, bald sind es 4.500 Episoden. "Der anhaltende Erfolg und der Zuspruch unserer Fans motivieren uns, weiterhin packende Geschichten am Puls der Zeit zu erzählen", so der Produzent anlässlich des 20-jährigen Jubiläums.

Großer internationaler Erfolg

Die Telenovela spielt im fiktiven Fünf-Sterne-Hotel "Fürstenhof" in der ebenso fiktiven Gemeinde Bichlheim, die in der Nähe von Bad Tölz in Oberbayern angesiedelt ist. Die Serie zeichnet sich durch eine Mischung aus Romantik, Drama, Humor und Selbstironie aus und erzählt in längeren Handlungssträngen Märchen-ähnliche Liebesgeschichten mit vielen Bezügen zu früheren Staffeln. Etliche Figuren sind im Laufe der Serie aber auch gestorben, davon einige durch Mord. Mehrmals kam es zu Vergiftungen und Entführungen.

Die Serie ist die erfolgreichste Telenovela Europas. Sie wurde in 51 Länder verkauft und läuft als "Tempesta d'amore" in Italien, "Le Tourbillon de l'Amour" in Belgien oder "Ástareldur" in Island. Auf Französisch, Tschechisch, Slowakisch und Ungarisch gibt es die Episoden unter anderem zu sehen.

Von Anfang an dabei - und prominente VIP-Gäste

Mehrere langjährige familiäre Hauptrollen, insbesondere die Familie Saalfeld, bilden den dramaturgischen Anker der Serie. Seit Tag eins dabei sind die Hauptdarsteller Antje Hagen (86), Sepp Schauer (76) und Dirk Galuba (84).

Prominente VIP-Gäste wie Bruce Darnell, Vanessa Mai, Beatrice Egli, Mandy Capristo, Heiko und Roman Lochmann, Maria Riesch, Jean-Marie Pfaff, Nina Ruge oder Sebastian Klussmann bereicherten durch ihre Gastauftritte den "Fürstenhof"-Cast.

Die Traumpaare

"Mehr als 347.000 geschriebene Drehbuchseiten, rund 12.200 Küsse und 600 Schauspielerinnen und Schauspieler haben die Welt um den 'Fürstenhof' zum Leben erweckt", fasst die Produktion zusammen. Im Zentrum des dramatischen Liebesreigens stehen dabei die Traumpaare. Schauspieler Gregory B. Waldis (57) verkörperte den ersten Traummann, Alexander Saalfeld. Seine Laura wurde von Henriette Richter-Röhl (43) gespielt. Bis dato folgten 20 weitere Traumpaare, aktuell sind es noch Maxi (Katharina Scheuba, 31) und Henry (Elias Reichert, 33).

Wie am Donnertag bekannt gegeben wurde, treffen in der kommenden 22. Staffel die bodenständige und einfühlsame Gärtnerin Fanny Schätzl (Johanna Graen, geb. 1990) und der charmante Koch Kilian Rudloff (Anthony Paul, geb. 1985) aufeinander. Fanny ist schon eine Weile als Gärtnerin im "Fürstenhof" tätig. Hinter ihrer stillen Art verbirgt sich enttäuschte Liebe, doch Kilians perfekt zubereitetes Dessert zieht sie sofort in ihren Bann. So einfach ist es aber natürlich nicht, denn Kilian muss als Ersatzbräutigam für seinen noch anderweitig verheirateten Bruder Yannik (Jo Weil, 47) einspringen - Braut Larissa (Vivien Wulf, 31) kann sonst ihr Erbe nicht antreten...

"Sturm der Liebe" macht Sommerpause

Die Sommerpause dauert noch bis zum 1. September, dann wird Folge 4448 ausgestrahlt. Die 22. Staffel läuft voraussichtlich ab dem 29. Oktober 2025. "Sturm der Liebe" ist montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten und vorab in der Mediathek zu sehen.