Seit 1986 ein Paar: Darum will Goldie Hawn ihren Kurt Russell nicht heiraten

Goldie Hawn und Kurt Russell sind seit Jahrzehnten ein Paar - ohne Trauschein. Nun erklärt die Schauspielerin offen, warum sie Russell nicht geheiratet hat.
Goldie Hawn (80) hat offen über ihre Entscheidung gesprochen, ihren langjährigen Partner Kurt Russell (75) nicht zu heiraten. Bei einem Event erklärte sie im Gespräch mit "Entertainment Tonight": "Wir dachten, dass uns die Heirat etwas nehmen würde, das wir beide nicht wollten", sagte Hawn. "Wir wollen uns jeden Tag aufs Neue füreinander entscheiden." Die Schauspielerin betonte, wie sehr sie die gemeinsame Freiheit in ihrer Beziehung schätzt. "Ich mag es nicht, wenn man mich in Besitz nimmt, wissen Sie? Und ich muss sagen, ich glaube, Kurt sieht das genauso", erzählte sie dem Unterhaltungsmagazin.