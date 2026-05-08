Seit 1986 ein Paar: Darum will Goldie Hawn ihren Kurt Russell nicht heiraten

Goldie Hawn und Kurt Russell sind seit Jahrzehnten ein Paar - ohne Trauschein. Nun erklärt die Schauspielerin offen, warum sie Russell nicht geheiratet hat.

Goldie Hawn (80) hat offen über ihre Entscheidung gesprochen, ihren langjährigen Partner Kurt Russell (75) nicht zu heiraten. Bei einem Event erklärte sie im Gespräch mit "Entertainment Tonight": "Wir dachten, dass uns die Heirat etwas nehmen würde, das wir beide nicht wollten", sagte Hawn. "Wir wollen uns jeden Tag aufs Neue füreinander entscheiden." Die Schauspielerin betonte, wie sehr sie die gemeinsame Freiheit in ihrer Beziehung schätzt. "Ich mag es nicht, wenn man mich in Besitz nimmt, wissen Sie? Und ich muss sagen, ich glaube, Kurt sieht das genauso", erzählte sie dem Unterhaltungsmagazin.

Um ihre Haltung zu verdeutlichen, zog sie einen bildhaften Vergleich: "Ich dachte mir: Wenn ich ein Vogel wäre und mich jemand in einen Käfig sperren würde, die Tür aber offen ließe, würde ich niemals hinausfliegen. Wenn sie die Tür hinter mir schließen würden, würde ich mir wahrscheinlich alle Federn ausreißen und zu einem federlosen Vogel werden."

Hawn und Russell sind seit 1986 ein Paar. "Er ist nett, er ist witzig, er ist romantisch, er ist ein wunderbarer Mensch", schwärmt sie von ihrem Partner.

Hawn findet Russell auch heute noch attraktiv

Zu Beginn des Jahres sprach Hawn im Podcast von Dan Buettner (65) darüber, was ihre jahrzehntelange Beziehung zu Russell ausmacht. Dabei wurde sie ungewöhnlich offen und betonte, sie fühle sich "sexuell sehr zu ihm hingezogen". Sie ergänzte: "Und das ist wichtig. Wenn man eine langfristige sexuelle Beziehung eingeht, ist das tatsächlich sehr gesund. Er ist mein sexuelles Objekt."

Auch nach all den Jahren habe ihre Anziehungskraft nicht nachgelassen: "Ich finde ihn bis heute unglaublich attraktiv." Gleichzeitig äußerte Hawn große Wertschätzung für ihren Partner: "Ich habe großen Respekt vor ihm, weil ich ihn für einen großartigen Menschen halte." Diese Haltung teile auch ihr Umfeld - die ganze Familie schätze Russell sehr.

Erfolgreiche Patchwork-Familie

Hawn und Russell führen gemeinsam eine Patchwork-Familie mit vier Kindern. Dazu gehören Boston Russell (46), den Russell mit seiner Ex-Frau Season Hubley (75) hat, sowie Oliver Hudson (49) und Kate Hudson (47) aus Hawns früherer Beziehung mit Bill Hudson (76). Gemeinsam haben Hawn und Russell zudem ihren Sohn Wyatt Russell (39), das jüngste Kind der Familie.