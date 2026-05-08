Sein Lieblingsklub zieht ins Finale: Prinz William tanzt und jubelt nach Sieg von Aston Villa

Aston Villa steht erstmals seit mehr als 40 Jahren wieder in einem großen europäischen Finale. Dieses historische Spiel ließ sich auch der prominenteste Fan des Klubs nicht entgehen: Prinz William feierte und jubelte ausgelassen auf der Tribüne und besuchte die Spieler später in der Kabine.

Prinz William (43) ließ seiner Freude freien Lauf: Beim Einzug seines Lieblingsklubs Aston Villa ins Finale der Europa League zeigte sich der britische Thronfolger emotional wie selten. Nach dem deutlichen 4:0-Sieg gegen Nottingham Forest sang er auf der Tribüne mit, tanzte zu "Sweet Caroline" - und feierte später sogar mit der Mannschaft in der Kabine.

Der Prinz hatte das Halbfinal-Rückspiel im Villa Park in Birmingham live verfolgt und wirkte laut "The Sun" während der Partie zunächst noch angespannt. Als Aston Villa die Führung übernahm, hielt es William nicht mehr auf seinem Sitz: Er sprang jubelnd auf, reckte die Fäuste in die Luft und feierte ausgelassen.

Prinz William feiert historischen Finaleinzug

Wie Trainer Unai Emery später verriet, ließ es sich William nicht nehmen, der Mannschaft persönlich zu gratulieren. "Er war in der Kabine bei den Spielern und bei mir - natürlich ist er unglaublich glücklich", sagte Emery nach dem Spiel.

Für Aston Villa ist der Finaleinzug historisch: Es ist das erste große europäische Finale des Klubs seit 44 Jahren. Im Finale trifft das Team nun auf den deutschen Klub SC Freiburg in Istanbul.

Prinz William gilt seit Jahrzehnten als glühender Aston-Villa-Fan. Bereits mehrfach sprach er darüber, sich bewusst keinen der typischen Topclubs ausgesucht zu haben, sondern ein Team mit "emotionaler Achterbahnfahrt". Auch seine Kinder scheinen die Leidenschaft inzwischen zu teilen: Vor allem Prinz George (12) begleitet seinen Vater regelmäßig ins Stadion.