Sein Lieblingsklub zieht ins Finale: Prinz William tanzt und jubelt nach Sieg von Aston Villa

Aston Villa steht erstmals seit mehr als 40 Jahren wieder in einem großen europäischen Finale. Dieses historische Spiel ließ sich auch der prominenteste Fan des Klubs nicht entgehen: Prinz William feierte und jubelte ausgelassen auf der Tribüne und besuchte die Spieler später in der Kabine.
Prinz William (43) ließ seiner Freude freien Lauf: Beim Einzug seines Lieblingsklubs Aston Villa ins Finale der Europa League zeigte sich der britische Thronfolger emotional wie selten. Nach dem deutlichen 4:0-Sieg gegen Nottingham Forest sang er auf der Tribüne mit, tanzte zu "Sweet Caroline" - und feierte später sogar mit der Mannschaft in der Kabine.