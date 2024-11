Seeweihnacht am Breitenauer See: Weihnachtsmarkt mit Seeblick – das ist in diesem Jahr geboten

Am zweiten Adventswochenende wird bei der Seeweihnacht an Ständen rund um den beliebten Breitenauer See vor allem Kunsthandwerk angeboten. Außerdem gibt es mehrere Feuershows.

Die Breitenauer Seeweihnacht ist schon lange kein Insidertipp mehr. Seit 2011 zieht es Fans der Weihnachtszeit an die Uferpromenade des beliebten Sees. „Zwischen 20 000 und 30 000 Besucher sind es im Schnitt immer“, erzählt Ute Bajak vom Bürgerverein Wir-Obersulm. Nur im vergangenen Jahr waren es weniger – das Wetter war wenig einladend und die Diskussion um das Parken am Breitenauer See im Sommer hatte wohl viele vom Besuch der Seeweihnacht abgehalten, mutmaßt Bajak.

Viel Kunsthandwerk bei der Seeweihnacht

Dieses Jahr findet die Seeweihnacht am zweiten Adventwochenende statt. Besucher können sowohl am Samstag als auch am Sonntag an 70 festlich geschmückten Holzhäuschen Kunsthandwerk einkaufen oder sich kulinarisch verwöhnen lassen.

Auf dem See gibt es Feuershows. Foto: privat

Das Besondere des Marktes: An den Ständen wird keine Handelsware, sondern nur Selbstgefertigtes verkauft. Auch der Gastroanteil ist geringer als anderswo.„An etwa 30 Prozent der Stände gibt es etwas zu essen oder zu trinken, der Rest ist alles Kunsthandwerk“, freut sich Bajak. Nach vielen Jahren ist heuer auch wieder ein Krippenbauer dabei. „Er hatte uns schon vergangenes Jahr zugesagt, war aber davor im Allgäu auf einem Markt und ausverkauft“, erzählt Bajak und lacht.

Und noch eine Besonderheit gibt es. Die Ess- und Trinkstände befinden sich bewusst nur am Anfang und am Ende des Marktes, nicht zwischendrin. Das komme sowohl bei den Anbietern als auch bei den Besuchern gut an.

Auch Livemusik am Breitenauer See

Ein Highlight laut dem Veranstalter wird die Feuershow auf dem See sein, die an beiden Tagen zwischen 17 und 18 Uhr stattfindet. Musikliebhaber können sich auf Livemusik – unter anderem von Alphornbläsern freuen. Darüber hinaus gibt es kunsthandwerkliche Vorführungen und für die Kleinsten zahlreiche Mitmachaktionen. Besonders spannend: Die Uhu-Dame Emma und die Eule Mimi sind vor Ort.

Ob es wohl auch heuer schneit? Foto: privat

Ein stündlicher Shuttle-Bus fährt an beiden Tagen ab dem Bahnhof Willsbach zu abwechselnden Rundkursen über Affaltrach und Eschenau sowie über Löwenstein und Hößlinsülz direkt an den Eingangsbereich des Sees. Weihnachtsmarktfans kommen so für einen Euro pro Fahrt stressfrei und bequem zur Seeweihnacht.

Veranstaltet wird der Weihnachtsmarkt vom Bürgerverein Wir-Obersulm in Zusammenarbeit mit dem Naherholungszweckverband Breitenauer See, der VHS Unterland Außenstelle Obersulm, dem Jugendreferat der Gemeinde Obersulm und der Bürgerstiftung Obersulm.

Öffnungszeiten der Seeweihnacht

Die Breitenauer Seeweihnacht hat am Samstag, 7. Dezember von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag, 8. Dezember von 11 bis 20 Uhr geöffnet

Kulinarisches bei der Seeweihnacht

Räucherfisch

Wildschweinbratwurst

Maronen

Leberwurst mit Bratkartoffeln

Flamm- und Zwiebelkuchen

Gyrospita mit Pommes

siebenbürgische Baumstriezel

Rosenküchle

Winzer-Glühwein, Glühmost, heiße Cocktails, Met, Aronia-Punsch

Fahrplan zur Seeweihnacht

Der Fahrplan sowie alle Infos zu den Angeboten und dem Rahmenprogramm sind unter www.breitenauer-seeweihnacht.de zu finden