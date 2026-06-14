Scrubs-Revival: Zach Braff kündigt Überraschungen für Staffel 2 an

Das "Scrubs"-Revival geht in die zweite Runde: Hauptdarsteller Zach Braff kündigte auf der Premiere von "Clean Hands" populäre Gaststars für die zweite Staffel an. Für die Neuauflage kehrten bereits viele bekannte Gesichter zurück.

Fans der Kultserie "Scrubs" dürfen sich auf alte, bekannte Gesichter freuen: Für die zweite Staffel der Neuauflage sind einige Überraschungen geplant. Das kündigte Hauptdarsteller Zach Braff (51) bei der Premiere von "Clean Hands" im Rahmen des Tribeca Film Festivals in New York im Gespräch mit "People" an. "Die zweite Staffel des 'Scrubs'-Revivals wird noch besser als die erste", sagte er, als er gefragt wurde, ob er etwas über die nächste Staffel verraten könne.

"Ich habe das Gefühl, dass wir alle bei der Produktion der ersten Staffel so viel gelernt haben. Wir haben herausgefunden, was dem Publikum wirklich gefallen hat. Wir haben den richtigen Ton getroffen und viele weitere Gaststars werden für die Fans zurückkehren. Das kann ich schon mal verraten. Oder besser gesagt: Wir holen gerade viele ihrer Lieblingsstars zurück", betonte Braff.

Erfolgreiches Revival

Die erste Staffel der Neuauflage von "Scrubs" umfasste neun Episoden und lief vom 25. Februar bis zum 15. April. Für das Revival kehrten zahlreiche bekannte Gesichter zurück, darunter Zach Braff, Sarah Chalke (49) und Donald Faison (51). Auch weitere Darsteller aus der Originalserie waren wieder mit von der Partie, wie etwa John C. McGinley, Judy Reyes, Christa Miller, Neil Flynn, Phill Lewis und Robert Maschio, die in Gast- oder Nebenrollen auftraten.

Inhaltlich setzte die Neuauflage die Geschichte der ursprünglichen Serie fort, die 2010 endete. Auch beim Publikum kam das Format gut an: Nach Angaben von Disney verzeichnete die Auftaktfolge innerhalb von 35 Tagen rund elf Millionen Zuschauer auf allen Plattformen.

Zweite Staffel soll noch dieses Jahr kommen

Serienschöpfer Bill Lawrence (57) kehrte für die Neuauflage ebenfalls zurück, zusammen mit Jeff Ingold und Liza Katzer waren sie für die kreative Neuausrichtung verantwortlich. Doch auch die drei Hauptdarsteller Braff, Faison und Chalke waren als ausführende Produzenten tätig.

Die deutschen Zuschauer können das Revival bei Disney+ streamen. Staffel zwei soll im Herbst 2026 erscheinen, ein genauer Starttermin steht noch nicht fest.