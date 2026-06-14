Scrubs-Revival: Zach Braff kündigt Überraschungen für Staffel 2 an

Das "Scrubs"-Revival geht in die zweite Runde: Hauptdarsteller Zach Braff kündigte auf der Premiere von "Clean Hands" populäre Gaststars für die zweite Staffel an. Für die Neuauflage kehrten bereits viele bekannte Gesichter zurück.
Fans der Kultserie "Scrubs" dürfen sich auf alte, bekannte Gesichter freuen: Für die zweite Staffel der Neuauflage sind einige Überraschungen geplant. Das kündigte Hauptdarsteller Zach Braff (51) bei der Premiere von "Clean Hands" im Rahmen des Tribeca Film Festivals in New York im Gespräch mit "People" an. "Die zweite Staffel des 'Scrubs'-Revivals wird noch besser als die erste", sagte er, als er gefragt wurde, ob er etwas über die nächste Staffel verraten könne.