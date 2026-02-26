Scream 7: Mit Rückkehrerin Neve Campbell wieder der letzte Schrei?

Sidney Prescott, das liebste Opfer des Ghostface-Killers, ist zurück. Für Neve Campbells Rückkehr in "Scream 7" musste aber einiges zusammenkommen.
Die Veröffentlichung der "Scream"-Filme ist durchaus bemerkenswert. Dem Auftakt von Wes Cravens Kultslasher-Reihe mit Neve Campbell (52) vor genau drei Dekaden folgten binnen vier Jahren zwei Fortsetzungen, dann war für elf Jahre Schluss. Ab 2022 - und damit erneut genau elf Jahre nach "Scream 4" - sind es drei weitere Teile innerhalb von vier Jahren, die zum 26. Februar mit Teil sieben komplettiert werden. Was darf darin von Campbells Rückkehr als hauptberufliche Scream-Queen erwartet werden? Warum ist das Comeback so bemerkenswert? Und ist mit "Scream 8" nach der Logik erst 2037 zu rechnen?