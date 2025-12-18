Schwimmen: Von der Bezirksliga bis in die 1. Bundesliga – SV Cannstatt steigt auf

Vor wenigen Jahren ganz unten gestartet, haben es die Schwimmer des SV Cannstatt nun in die höchste deutsche Klasse geschafft. Der Trainer sieht einen klaren Grund für den Erfolg.
Schwimmen, das ist nicht nur etwas für Einzelkämpfer, sondern auch für Teamplayer. Und wenn es auf die Mannschaftsleistung ankommt, dann gehören die Männer des SV Cannstatt inzwischen zur absoluten Elite des Landes. Nun hat sich der Verein aus dem Stuttgarter Stadtbezirk bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften in Nürnberg den Aufstieg in die 1. Bundesliga gesichert. „Wir sehen, dass sich unsere gute Arbeit der vergangenen Jahre auszahlt“, kommentiert der Trainer Nikolai Schmidt den Erfolg.