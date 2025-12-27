Schwester von Britney Spears: Jamie Lynn Spears schenkt Tochter neues Quad zu Weihnachten

Jamie Lynn Spears (34) hat ihrer älteren Tochter Maddie (17) ein außergewöhnliches Weihnachtsgeschenk gemacht. Die 17-Jährige fand unter dem Baum ein funkelnagelneues rotes Quad - mit großer Schleife und ihrem Namen in goldenen Glitzerlettern auf der Karosserie. Was für viele Eltern ein gewöhnliches Geschenk wäre, hat für die Familie eine besondere Bedeutung: Vor knapp neun Jahren hätte Maddie bei einem Quad-Unfall fast ihr Leben verloren.

Die Schauspielerin und Sängerin teilte am ersten Weihnachtstag eine Fotoserie auf Instagram. Neben dem geschmückten Quad zeigte sie auch ein Bild ihrer beiden Töchter - Maddie und die siebenjährige Ivey - wie sie gemeinsam auf dem neuen Gefährt sitzen und in die Kamera strahlen. "Merry Christmas", schrieb Jamie Lynn zu den Aufnahmen.

Dramatischer Unfall mit schwerem Ausgang

Das neue Quad ist nicht Maddies erstes. Im Februar 2017, als sie gerade einmal acht Jahre alt war, ereignete sich ein Unfall, der die Familie bis heute prägt. Das Mädchen fuhr mit einem solchen Fahrzeug am Teich der Familie entlang, als es ins Wasser kippte. Maddie wurde unter dem Gefährt eingeklemmt. Jamie Lynn sprach 2017 in der britischen Realityshow "I'm a Celebrity... Get Me Out Of Here" erstmals öffentlich über die dramatischen Momente. "Ich habe meine älteste Tochter fast verloren. Sie ist untergegangen und wir konnten sie nicht retten", erinnerte sie sich unter Tränen.

Gemeinsam mit ihrem Mann und ihren Schwiegereltern versuchte sie verzweifelt, das Mädchen zu befreien. "Ich konnte ihren Arm fühlen und zog daran, aber ich konnte sie nicht hochbekommen, weil die Maschine ziemlich schwer war." Erst die Rettungskräfte konnten das Mädchen bergen und per Hubschrauber ins Krankenhaus bringen. Dort lag sie im Koma und wurde an Beatmungsmaschinen angeschlossen.

Ein Priester kam, um ihr die letzte Ölung zu geben. "Als sie das taten, setzte sich ihr Körper physisch auf", berichtete Jamie Lynn von dem schockierenden Moment, der zur Wende wurde. Maddie überlebte gegen alle Erwartungen. Im Februar 2024, zum siebten Jahrestag des Unfalls, teilte ihre Mutter bewegende Fotos aus dem Krankenhaus auf Instagram. "Jedes Jahr, das vergeht, und ich meine Tochter aufwachsen sehe, wird mir mehr bewusst, wie gesegnet wir sind", schrieb sie damals.

Weihnachten im Kreise der Familie

Zum Fest gesellte sich auch ein besonderer Gast zur Familie: Sean Preston, der 20-jährige Sohn von Jamie Lynns Schwester Britney Spears (44). Laut "TMZ" blieb der ältere Neffe wegen beruflicher Verpflichtungen in Louisiana und verbrachte die Feiertage bei seiner Tante, während sein jüngerer Bruder Jayden James (19) bei Mutter Britney in Kalifornien war. Auf den Familienfotos posiert Sean Preston mit seinen Cousinen Maddie und Ivey sowie Großmutter Lynne Spears und Jamie Lynns Ehemann Jamie Watson.