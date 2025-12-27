Schwester von Britney Spears: Jamie Lynn Spears schenkt Tochter neues Quad zu Weihnachten

Neun Jahre nach dem lebensbedrohlichen Quad-Unfall ihrer Tochter Maddie wagt Jamie Lynn Spears einen mutigen Schritt. Sie hat ihrer Tochter zu Weihnachten ein neues Quad geschenkt.
Jamie Lynn Spears (34) hat ihrer älteren Tochter Maddie (17) ein außergewöhnliches Weihnachtsgeschenk gemacht. Die 17-Jährige fand unter dem Baum ein funkelnagelneues rotes Quad - mit großer Schleife und ihrem Namen in goldenen Glitzerlettern auf der Karosserie. Was für viele Eltern ein gewöhnliches Geschenk wäre, hat für die Familie eine besondere Bedeutung: Vor knapp neun Jahren hätte Maddie bei einem Quad-Unfall fast ihr Leben verloren.