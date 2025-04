Rausch in Nürtingen endet in Psychiatrie Nachmittags betrunken Polizisten beleidigt

Ein 38-Jähriger legt sich am Dienstagnachmittag betrunken in Nürtingen (Kreis Esslingen) vor ein Geschäft. Polizisten versuchen, ihn zum Gehen zu bewegen. Er spuckt vor die Beamten und beleidigt sie. Letztendlich wird er in eine psychiatrische Klinik gebracht.