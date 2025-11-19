Schwerer Unfall in Mannheim: Transporter kracht in Bahn – Mann lebensgefährlich verletzt

1 Der Mann wurde von Rettungskräften aus dem Fahrzeug geborgen und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Ein Transportfahrer will in Mannheim auf der Straße wenden – dabei kommt es zum Zusammenstoß mit einer Straßenbahn.











Link kopiert



Der Fahrer eines Transporters ist bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Mannheim lebensgefährlich verletzt worden. Beide Fahrzeuge waren nach Polizeiangaben am späten Nachmittag stadtauswärts auf der Casterfeldstraße unterwegs. Der 32-jährige Transportfahrer wollte dann laut Polizei verkehrswidrig auf der Straße wenden. Dabei habe er offenbar die Geschwindigkeit der nahenden Bahn unterschätzt, so dass es zum Zusammenstoß kam.