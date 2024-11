Drei Busse kollidieren am Bahnhof – mindestens ein Schwerverletzter

Schwerer Unfall in Ludwigsburg

4 Bei dem Unfall wurde mindestens eine Person schwer verletzt. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Drei Busse kollidieren am Mittwochabend am Zentralen Omnibusbahnhof Ludwigsburg, mindestens eine Person wird schwer verletzt. Was bislang bekannt ist.











Drei Busse sind am Mittwochabend am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) Ludwigsburg in der Bahnhofstraße kollidiert. Bei dem Unfall wurde mindestens eine Person schwer verletzt.

Wie ein Sprecher der Ludwigsburger Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, kam es gegen 19.50 Uhr zu dem Unfall. Ersten Informationen zufolge seien drei Busse an dem Unfall beteiligt, mindestens einer der Busse sei nicht mehr fahrbereit und müsse abgeschleppt werden. Bei diesem Bus sei unter anderem die Frontscheibe zerstört. Lesen Sie auch Polizei und Rettungskräfte befinden sich momentan vor Ort. (Stand: 20.35 Uhr). Die Rettungskräfte bestehend aus Notarzt und Rettungsdienst kümmern ich um die verletzte Person und bringen sie in ein Krankenhaus. Ob sich Fahrgäste in den Bussen befanden, kann die Polizei noch nicht sagen. Nähere Informationen zum Unfallhergang sowie zu etwaigen weiteren Verletzten liegen ebenfalls noch nicht vor.