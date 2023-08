6 Durch den heftigen Aufprall zogen sich beide Fahrer schwere Verletzungen zu. Foto: 7aktuell.de/Enrique Kaczor

Im Kreis Esslingen prallen zwei Autos frontal aufeinander – die zwei Fahrer erleiden schwere Verletzungen. Der Auslöser: Ein 65-Jähriger, der mit seinem Wagen auf die Gegenspur kommt.









Bei einer Frontalkollision zweier Autos in Lenningen (Kreis Esslingen) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 65-Jähriger war aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Golf in einer Rechtskurve auf die Gegenspur geraten. Dort kam ihm in der Ortsdurchfahrt in Unterlenningen gegen 19 Uhr ein 19-Jähriger in einem VW Up entgegen.