Schwerer Unfall bei Renningen: Mit dem Helikopter in die Klinik

Mit dem Helikopter in die Klinik

1 Mit dem Rettungshubschrauber wurde ein Motorradfahrer ins Krankenhaus gebracht. Foto: IMAGO/7aktuell

Bei einem Zusammenprall zwischen Weil der Stadt und Renningen ist auf der B 295 ein 71-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden.











Ein Motorradfahrer ist an diesem Mittwochmorgen bei einem Unfall auf der Bundesstraße 295 schwer verletzt worden. Gegen 9 Uhr war der 71-jährige Biker von Weil der Stadt in Richtung Renningen unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Kreisstraße 1007 überholte er auf seiner Honda laut Polizeibericht zunächst ein unbeteiligtes Fahrzeug und wollte im weiteren Verlauf noch den Mercedes einer 68-Jährigen überholen. Diese bog nahezu zeitgleich, kurz hinter der Einmündung zur K 1007, nach links in einen Feldweg ein. Hierbei kam es zu einer Kollision zwischen dem Mercedes und dem Motorrad.